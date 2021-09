Margarita del Val alza la voz para lanzar varios avisos sobre la tercera dosis: "Cuando toque"

La viróloga del CSIC, Margarita del Val, ha comenzado el mes de septiembre analizando las principales claves de la actualidad epidemiológica tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. En este sentido, Del Val ha querido centrar su atención, en una entrevista recogida por el portal '65yMás', en el debate relacionado con la posible inoculación de una tercera dosis en nuestro país en los próximos meses.

Este debate está marcando la actualidad de la crónica epidemiológica en nuestro país justo en el momento en el que se ha conseguido que el 70 % de población tenga la pauta completa, porcentaje que en un principio fue marcado por el Gobierno para conseguir la ansiada inmunidad de rebaño, pero que debido a la aparición de las nuevas variantes ha tenido que ser revisado.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha informado de que la Comisión de Salud Pública estudiará la próxima semana la recomendación de la ponencia de vacunas planteada este miércoles de administrar una dosis adicional de la vacuna contra la covid-19 a pacientes inmunodeprimidos.









En rueda de prensa tras el Consejo Interterritorial de Salud, Darias ha informado de que no se contempla, de momento, administrar una dosis de refuerzo al resto de la población en línea con el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), que no ve una necesidad urgente de administrar una tercera dosis o dosis de refuerzo" a la población general.

La opinión de Margarita del Val sobre la tercera dosis

Con base a este contexto, Margarita del Val ha querido dejar algunas apreciaciones que, bajo su punto de vista, pueden ser claves para marcar la estrategia que guíe la inoculación de esta tercera dosis.

En este sentido, Margarita del Val ha señalado que en caso de que se aplique este tercer suero se deben centrar los esfuerzos en las personas inmunodeprimidos. "Lo he estado analizando estos días y he visto que, para el resto de población, la protección de vacuna es muy alta. Eso sí, no es total, porque sí que ha habido fallecidos de más de 80 años que estaban con la pauta completa. A lo mejor, habría que considerar una tercera dosis para ellos".









También, la viróloga del CSIC ha reconocido que no es partidaria de poner esta tercera dosis a la población anciana: "En general, no. Parece que están protegidos. Si en esta oleada hubiese bajado, habría sido, como dicen algunos, una masacre".

Estas palabras de Margarita del Val van en la misma dirección de las pronunciadas hace unos días por el doctor César Carballo en el programa de Atresmedia, 'LaSexta Noche'. Por último, Margarita del Val ha querido mandar un mensaje a las personas que todavía no están vacunadas: "A los que ya tienen la pauta completa, decirles que todavía no necesitan una tercera dosis que se pondrá, cuando toque. Pero es importante que los que quedan se vacunen. No hay más que observar la situación en Islandia. Llevan mes y medio de oleada, pero es solo de casos, no tienen fallecimientos".