Marcela Citterio, guionista de 'Heidi Bienvenida a Casa': "Es una serie escrita para mi hija"

MADRID, 7 (CHANCE)

Han pasado 45 años desde que Heidi llegara a nuestras vidas, deshaciéndose de un vestido que le incomodaba al llegar a las montañas. Tras este tiempo, sigue inspirando como el primer día y ahora se ha versionado en la exitosa serie Heidi Bienvenida que se puede ver ya en España o en streaming. De la mano de Marcela Citterio y su marido Javier Francia, Heidi ha visto de nuevo la luz en una serie con nuevas tramas y con una Heidi más adolescente que encarna su hija Chiara Francia.

Pero, ¿cómo surgió la idea? ¿En qué ha evolucionado la historia? La propia guionista nos cuenta todo sobre esta serie llena de color que recuerda al propio Tim Burton o a lo Alicia en el país de las maravillas por los colores y el vestuario.

P: ¿Cómo ha sido reescribir la mítica serie de Heidi?

Marcela Citterio: Fue un sueño que me quitó muchas horas de sueño... pero con felicidad. Amo el personaje de Heidi desde que tengo uso de razón, quizás por el vínculo que yo tenía con mis abuelos... Pero lo cierto es que fue una historia que me conmovió toda la niñez. Y darle vida en una época actual fue mi primera vez basada en un clásico de la literatura.

P: ¿Cómo surgió el traer a la actualidad a Heidi?

MC: Como surgen las ideas, de la manera más casual e impensada... Yo estaba en un avión hablando por teléfono con mi marido de las ganas que teníamos de producir algo juntos y ahí de repente le dije: ¿Y si hacemos Heidi?

Hacía muchos años atrás estuve a punto de hacerlo, para Valentín Pimstein, pero finalmente no se dio. Y con Javier sentimos que era el momento exacto de hacerlo. Nos fuimos al Sur e hicimos un tráiler con la dirección de Santiago Talledo, que fue mágico. A partir de ahí todos fueron una serie de lindos sucesos que nos llevaron a unirnos con Mondo TV Iberoamérica, gracias a Maria Fois conocimos a Matteo Corradi, y pudimos concretar este sueño que siento que nos hará transitar muchas más cosas juntos.

P: ¿Es unir varias generaciones? Porque aquí es unir tu generación con la de tu hija y sus amigos.

MC: Sí, la idea es tener un abanico entre niños, pre adolescentes, y adolescentes. Y también es un programa lindo de ver en familia.

P: ¿Cómo surgió la idea de que tu hija fuera la protagonista de la serie?

MC: Yo a ella la sentía preparada para afrontar un papel protagónico y cuando surgió la idea de producir, ¿qué mejor que hacerlo con alguien que sabes va a ser incondicional además de tener talento? Y cuando presentamos el tráiler con ella, no le decía a nadie que era mi hija.

P: ¿En qué se ha basado para la inspiración de los guiones? ¿Hay tramas nuevas porque son adolescentes completamente?

MC: Hay tramas nuevas, algunas enfocadas de manera totalmente diferente... La señorita Rottermeier es esa mujer estricta que todos recordamos, pero gracias al talento y a la belleza de Florencia Benitez (ahora Florence de Blov) creció también como historia de amor. El personaje de Emma de Mercedes Lambre no estaba en la original como hermana mayor, y le dio a la historia de Pedro ahora también con su hermanito Diego, mucha sensibilidad.

P: Una duda, según tu visión, de la serie original ¿Clara era mala o no?

MC: No, por supuesto que no. Clara es una víctima del encierro y prisionera de una enfermedad de la que supo como salir gracias a Heidi. En la original con su parálisis, y en la mía con su fobia a salir de su casa.

P: ¿La ambientación recuerda mucho a Alicia en el País de las Maravillas y a Tim Burton?

MC: Fue la idea y me muero de la emoción si eso se siente así. Porque con eso y con el vestuario diseñado por Maria Pryor, lo que quisimos es crear un mundo mágico.

P: ¿También recuerda un poco a Blossom?

MC: Nunca la vi, no se emitió en Argentina. Antes no era todo tan mediático. Me queda pendiente.

P: ¿Se respetan los personajes originales?

MC: Se respetan sus esencias.

P: ¿Qué personajes nuevos aparecen distintos a la serie original?

MC: La serie original constaba de pocos personajes, los que se sumaron tienen que ver con todo el universo pre adolescente y adolescente nuevo. Emma, la hermana mayor de Pedro no estaba... Diego, el hermano menor tampoco... Toro, el novio de Clara es un personaje con una familia y todo eso es totalmente nuevo... Morena, Junior y Lolo son personajes de la ciudad que no estaban tampoco en la serie original.

P: Eres la creadora de series tan exitosas como Patito Feo y Chica Vampiro ¿Cómo se lleva?

MC: Escribir, inventar historias como las que nombraste y también otras que hice para adultos y pensar en series de acción, drama y hasta ahora poder lanzarme como escritora de libros... Y producir con mi marido Javier Francia desde Alianzas Producciones, es para mi una parte muy importante de mi vida.

P: ¿En qué han cambiado las series?

MC: Las series de antes con las series de ahora han cambiado, sí... En el ritmo, en la audacia, en la música, y en el formato. Hoy se pueden ver series sin importar duración ni cantidad de capítulos.

P: ¿Guardan alguna esencia parecida?

MC: ¿Mis series? Creo que lo que tienen como esencia es que las protagonistas siempre están de una manera o de otra, en búsqueda de sus sueños.

P: O haces como Disney, ¿guiños en otras películas de otros personajes o situaciones?

MC: Hago guiños entre mis propias series, eso sí... jajaja...

P: ¿Cómo ha cambiado el público?

MC: Los niños no cambian... Se ríen y aman y disfrutan y son transparentes y honestos.

P: Chica Vampiro es súper exitosa, ¿Diferencias entre una y otra y tipo de público?

MC: Las dos son para ver en familia y al público al que van dirigidas es el mismo. Lo que quizás si que pasó con Chica Vampiro al ser hecha para un canal de aire y sin ningún tipo de restricción o limite artístico de lo que se puede decir o lo que no se puede decir, fue escrita con mayor libertad.

P: ¿Te cuesta mucho crear? Porque eso de estar pensando historias y tramas nuevas...

MC: Para mí es como respirar. No me imagino haciendo otra cosa de mi vida.

P: ¿Qué persigues en tus series?

MC: En las juveniles, si cada chico asocia la serie a algún momento feliz de su infancia, siento que la misión está cumplida. Y si es una serie para adultos, lo que más persigo es que por esa hora se puedan desenchufar de la realidad.

P: ¿Es una serie especialmente escrita para tu hija?

MC: ¿Heidi? Sí. No podría imaginarme a otra actriz.

P: ¿Cómo es trabajar con ella?

MC: Cualquier cosa que te diga de ella me parece poco. Chiara es responsable, dedicada, estudiosa... Es líder por naturaleza, se pone el programa al hombro, se sabe ubicar, es humilde... Y es incondicional. Siempre está disponible para hacer que Heidi crezca como marca.

P: ¿Tiene algún rasgo autobiográfico o que hayáis vivido juntas?

MC: No, todo es pura imaginación. Lo que sí hemos vivido las dos son momentos con nuestras abuelas... Ella con mi mamá, Lala especialmente, y yo con mi abuela Emma y mi abuelo Toto... que tienen mucho que ver con el amor de Heidi por su abuelo.

P: ¿Cómo es una cena o una comida familiar en tu casa teniendo una guionista, un productor y una actriz?

MC: Y no te olvides de Tiziano, que es todo un artista también porque además de actuar le encanta dibujar... La verdad es que nuestra vida familia es de lo más entretenida. Te mentiría si te digo que tratamos de no llevar el trabajo a casa, es imposible. Trabajemos o no, siempre la televisión, las series, las novedades de producción, actores, historias y demás son moneda corriente en las conversaciones.

P: ¿Y el hecho de trabajar juntos? ¿Hay separación o habláis todo el tiempo de trabajo?

MC: No hay separación, pero tampoco es el único tema. Digamos, para ser honestos, ¡que es el principal!