El mapa que muestra cuáles son los países europeos con mayor tasa de mortalidad por alcoholismo

El consumo de alcohol lleva formando parte de la vida del ser humano desde los inicios de la civilización. En el caso de la cerveza, tiene más de 14.000 años de historia. No obstante, el consumo puede variar según la cultura o las condiciones geográfica. En algunos países, el uso de estas bebidas puede disminuir como es el caso de los árabes. Al igual que hay otras zonas como España o Francia donde se toma de manera diaria. Sin embargo, esto poco tiene que ver con la tasa de mortalidad que se da en cada país.

En 2016, según un estudio elaborado por el Global Data Health Exchange (GDHx) y el Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME),los países nórdicos es donde hay una mayor tasa de mortalidad asociada al consumo. Finlandia superaba las 12,16 muertes por cada 100.000 habitantes; en Dinamarca, las 12,14; en Noruega, las 9,31; y en Suecia las 6,15. Mientras que la tasa se reducía a 1,42 en Italia, 2 en España o 2,32 en Portugal.

Asimismo, se puede comprobar que cuanto más al norte y al este del continente más elevada es la tasa y menos elevado cuanto más al sur y al oeste. En Rusia la tasa superaba las 27,5 muertes por cada 100.000 habitantes; en Estonia, las 21,37; en Ucrania, las 20,8; en Bielorrusia, las 18; y en Polonia, las 9,09.

Por otro lado, en 2017, según el mismo medio en Dinamarca (8,52 por 100.000 habitantes), Finlandia (6,98), Alemania (4,63) o Noruega (3,3) la tasa de mortalidad se relaciona al alcohol, siendo muy superior a la de España (0,61), Italia (0,39) o Portugal (1,64). En este caso, quien se salió de lo estudiado fue Francia que, estando al Este de Europa, marcaba un 3,7.

A pesar de ello, un estudio de 2016 del Banco Mundial asegura que en el norte no se bebe más que en el resto de Europa. Tras recopilar el consumo anual de alcohol, se encuentra en el top 3 España (10 litros al año), Francia (12,6) o Portugal (12,3), seguidos de Finlandia (10,7), Suecia (9,6) o Noruega (7,5). Asimismo, el número de hombres consumidores es bastante similar en todos estos países: 68% para España, Suecia y Finlandia; 85% para Noruega; 94% para Francia. Sin embargo, el número de tragos consumidos a diario es mayor en España o Francia al de Suecia, Noruega o Alemania.

Otra diferencia que hace que los resultados del estudio varíen es la intensidad del consumo. En el sur beben de forma muy frecuente, pero de manera más suave, mientras que el norte, cuando beben, lo hacen a lo grande. Tal y como dicta el mencionado estudio, en Finlandia, el 53% de los adultos asegura que se someten a una sesión de "heavy drinking" una vez al mes. Refiriéndose al "heavy drinking" como el momento en el que ingieren al menos 60 gramos de alcohol puro, lo que equivale a seis copas de alcohol. En España marcan un 19%, y en Italia un 6,2%, mientras que en Suecia y Dinamarca se eleva por encima del 32%. Esto se debe a que en el sur el momento del consumo es más social, por lo que el porcentaje de alcohólicos es mucho menor (0,89% en España, 0,46% en Italia), marcando en el norte un 2,61% en Finlandia y un 1,59% en Suecia.

Todas estas características se ven reflejadas en el mapa de este año, aunque hay datos que han variado desde entonces. Siendo por 100.000 habitantes, los países con las tasa más altas son Polonia (8.2), Bielorrusia (21.3), Ucrania (13.2), Rusia (14.6) o Estonia (12.2), entre otros. Y las más bajas se dan en España (0.6), Portugal (1.1), Italia (0.3) , Grecia (0.3) o Turquía (0.3).

Alcohol death rates in Europe. Apparently very low in cultures where drunkenness is frowned upon and where alcohol is only consumed in company of others and served alongside meals. Spain and Italy for example. Source: https://t.co/3nJTWpcobjpic.twitter.com/ue6YGCEfyJ