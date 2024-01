Manuel Velasco, emocionado, recuerda a su madre tras un mes sin ella

MADRID, 15 (CHANCE)

Cuando se cumple un mes de la muerte de Concha Velasco, su hijo y confidente, Manuel Velasco, acude al programa de Sonsoles Ónega para recordarla como se merecía, con un gran cariño y admiración. Recordando los buenos momentos que vivió al lado de su madre, el director reconoce que es un afortunado porque su madre es la persona a la que "más he admirado en mi vida".Aplaudido y criticado a partes iguales por la dificil decisión de internar a su madre en una residencia, Manuel reconoce que para él fue una época complicada: "Necesitaba muchos cuidados y tuvimos que ingresarla" y añade "Estaba hecho polvo por porque me daban por todas partes". Agradecido por el gran cariño que el público en general le mostró por su madre en el momento del fallecimiento, Manuel asegura que su madre le había hablado de lo mucho que le gustaría estar al lado de lo más grandes de su ciudad, Valladolid: "Deseaba ser enterrada en el Panteón de los Ilustres".Viendo como su madre se iba apagando con el paso del tiempo, Manuel ha dejado claro que el recuerdo que le viene a la memoria de Concha Velasco es el de antes de a enfermedad, cuando no paraba de trabar. Orgulloso del apellido Velasco y asegurando que para él no ha sido una carga, Manuel también habló del momento en el que se enteró de quién era su padre: "Fue como una película, me dio un vuelco el corazón". Manuel ha explicado cómo buscó fotos de él de joven y vio que se parecían mucho. Decidieron no contarlo para no exponer tanto al director de fotografía, aunque nunca lo escondieron, pues él incluso publicó imágenes en redes en Nochebuena y Nochevieja. "Nadie se dio cuenta", ha asegurado.Recordando algunos de los momentos más bonitos que vivió con su madre en los últimos años, Manuel reconoce que la actriz ya no tenía la capacidad de leer por lo que decidió leerle cada tarde un trocito del libro que él mismo ha escrito 'Cosas que no debes hacer la noche antes de casarte': "Yo veía que la rosa que usaba como marcapáginas no avanzaba", ha contado en el programa.