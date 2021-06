Manuel Castells, sobre posible reducción de ministerios: "No me consta nada"

El ministro de Universidades, Manuel Castells, ante una posible remodelación del Gobierno que implicaría una reducción de ministerios, lo que afectaría al suyo, ha afirmado: "No me consta nada".

Así se ha pronunciado el ministro a preguntas de los periodistas tras participar en el debate "Campus universitarios: laboratorios para las ciudades sostenibles", organizado por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), en el que ha anunciado la puesta en marcha de un programa de campus sostenibles.

Sobre la remodelación de gobierno con la reducción de ministerios, Castells ha señalado que se trata de una "prerrogativa constitucional del presidente" por lo que no cree "que ningún ministro tengamos demasiada idea" y que, además, "tiene que ser así". "Ya lo pensará el presidente y lo dirá", ha destacado.

En cualquier caso, ha cuestionado la veracidad de la información publicada en algunos medios de comunicación al afirmar que "muchos de los rumores que salen en la prensa de lo que ocurre en el Consejo de Ministros, o no me entero de nada, o no son así".

Ante algunas informaciones en las que se apuntaba a una posible remodelación del Ejecutivo, Moncloa emitió ayer un comunicado en el que se afirmaba que Pedro Sánchez está centrado en la lucha de la pandemia, la superación de la crisis económica y en la agenda del reencuentro con Cataluña, pero no en una hipotética crisis de gobierno. También se recalcaba que la legalidad española da al jefe del Gobierno "en exclusiva" la prerrogativa y la iniciativa para formar o modificar su gabinete. EFE