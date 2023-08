Malú le muestra todo su apoyo a Albert Rivera tras el fallecimiento de su padre

MADRID, 20 (CHANCE)

En un verano que está siendo especialmente convulso mediáticamente para Albert Rivera, el ex dirigente de Ciudadanos ha tenido que hacer frente a un nuevo golpe personal tras el fallecimiento de su padre debido a un problema en el corazón. Aunque la situación personal del ex político está en el aire tras haber puesto punto y final a su relacion con Malú, lo cierto es que entre ellos existe una muy buena relación a pesar de todo lo que se ha comentado en las últimas semanas desde su separación.Muestra de ello ha sido la presencia de la cantante en el tanatorio de la Axarquía, en Málaga, donde Albert Rivera y el resto de familiares le han dado el último adiós a Agustín Rivera. Aunque han sido muchas las informaciones que han apuntado hacia una mala relación entre el cantante y el ex político, estas imágenes confirman que entre ellos existe una relación cordial por el bien de la hija que tienen en común, Lucía.Con la discreción que le caracteriza, Malú intenetó pasar desapercibida entre el resto de asistentes al Tanatorio para mostrarle todo su apoyo y cariño al que hasta hace pocos meses ha sido su pareja. Con el rostro muy serio, pero agradecida con la prensa, Malú salía del tanatorio con gafas de sol para subirse rapidamente al coche que le esperaba en la puerta.