Makoke asegura que está muy bien con su nuevo novio, Gonzalo

MADRID, 27 (CHANCE)

Makoke está saboreando uno de los momentos más dulces de su vida... ha conocido a un hombre del que está locamente enamorada: Gonzalo. La colaboradora de televisión quiere llevar esta relación de forma discreta porque él quiere seguir siendo anónimo y además, no quiere que nadie ni nada fastidie lo que han ido construyendo.

Hace unos días nos encontrábamos con Makoke en el estreno de 'Mi soledad tiene alas' y hablábamos con ella de su situación, la actualidad y también, sobre su relación con Terelu Campos, con la que no ha habido una reconciliación: "en principio no, en principio está todo igual" y añadía: "Las cosas siempre tienen, normalmente tienen un fin y esta amistad pues parece que no ha cuajado y ya está, no hay que darle más vueltas".

La colaboradora además aprovechaba para dejar claro, una vez más, que nunca ha entendido los motivos que le dio Terelu para romper su amistad, pero es algo que no le quita el sueño porque ya han pasado unos años y lo tiene completamente olvidado.

Makoke ha sido tajante al hablar de la polémica de Luis Rubiales: "No ha estado a la altura de su puesto y yo creo que todos nos vamos a alegrar de que no esté en su puesto" explicaba.

La colaboradora, que no puede negar que está viviendo uno de sus mejores momentos personales, nos confesaba que "estamos muy bien", pero evitaba dar más detalles sobre esta relación que ha sorprendido este verano.