La magia de 'Aladdin' traspasa la pantalla con 'Dreams of Bollywood'

MADRID, 24 (CHANCE)

Aladdin es la película de 1992 más querida de todo el repertorio de Disney bajo la dirección Guy Ritchie, se estrena hoy en todos los cines de España.

Mena Massoud y Naomi Scott se encargan de personificar a la pareja tan querida para los telespectadores. Aladdin y Jasmine van a cautivar al público aunque la producción de Guy Ritchie ha comenzado a tener sus detractores, pero en sí la película por su color, por su historia y por la magia y por la actuación divertida y genial del genio -valga la redundancia- al que da vida Will Smith va a encandilar que es de lo que se trata.

Además, Aladdin viene cargado con un mensaje en el que inciden en más de una vez por si entre la magia del país de las mil y una noche se pierde, en el que lo importante es lo que uno tiene dentro por mucha opulencia y vestidos que te calcen y el mensaje tan actual del me too donde en una cultura donde la mujer ha estado más relegada y no ha tenido tanta voz, la princesa Jasmine es la representación de la mujer preparada frente con grandes convicciones morales con voz propia a la que nadie le va a callar.

Naomi Scott, niña Disney en sus inicios, tiene esa cadencia de fuerza y de dulzura que en sus rasgos, aunque es indio-inglesa, recuerda en su belleza a aquella Catherine Zeta-Jones del Zorro.

Smith está divertido e inconmesurable y canción tras canción, recuerda a cuando protagonizaba la cabecera con la serie que le conocimos todos, El Príncipe de Bel Air rapeando, sin duda una serie que enganchó a muchas generaciones a la hora del almuerzo, con 148 capítulos durante seis años junto a su querido Alfonso Ribeiro que encarnaba a Carlton Banks... Divertida, fresca y muy familiar, un producción de esas que quizá necesitaríamos más ver en la televisión actual.

Smith que da vida al gran genio azul y el mono Abú tienen su corte de gracia.

En cuanto a los protagonistas, Mena y Naomi desde el primer momento que los jóvenes comparten escena se comprueba el buen feeling entre ellos, aportando a la historia lo que necesita: sensualidad, química, ternura y mucho baile quedándote con ganas de adentrarte en la danza del vientre.

El baile, sus coreografías y música pegadiza, la sensualidad y la química también se podrá observar Dreams of Bollywood en el Gran Teatro Bankia Príncipe Pío a partir del 7 de junio. Este espectáculo de danzas de la India, ha escogido Madrid para ser el primer lugar para pisar el escenario español mediante la coreógrafa Mistri y sus siete bailarines nacionales e internacionales con los que alcanzaron las seminifinales de Got Talent 2018.

Seis años después de su última gira por España, regresará a la cartelera madrileña una de las estrellas de la Bollywood Dance en Europa con coreografías sensuales y transgresoras reivindican el papel de la mujer moderna en la sociedad hindú, alejado de las tradiciones roles femeninos impuestos en las típicas películas bolywoodienses.

Por tanto, entre seda y pétalos perfumados, la danza recrea una de las historias de amor más populares de la India. Tras su último desengaño, Maya se acepta a sí misma y asume su vida como mujer soltera. Pero, un inesperado encuentro puede convertir en realidad sus sueños de Bollywood aunque con determinación de una mujer que sabe lo que quiere como le sucede a Jasmine en Aladdin que va a tener un corte de una mujer de firmes condiciones.

La magia de la joven Maya que ha cautivado a las capitales de medio mundo volverá a Madrid con atrevidos bailes de estilo más ecléctivo y divertido del mundo, con los mega-hits de los últimos taquillazos de Munbai, más de 50 piezas originales de vestuarios elaborados a mano.