El Maestro Joao no se pierde la inauguración del museo de Rocío Jurado

MADRID, 3 (CHANCE)

Una de las personas que siempre ha apoyado públicamente a Rocío Carrasco desde que rompió su silencio en televisión para hablar del infierno que ha vivido durante los últimos años ha sido el Maestro Joao. Como no podía ser de otra manera, el vidente no ha dudado en acudir a la inauguración del museo de la artista en Chipiona y mostrar todo su apoyo a la hija de la cantante.

No lo hacía solo, el Maestro Joao llegaba a la inauguración del museo Rocío Jurado junto a su pareja. Continuando con su tradición, nos explica que quiere que su pareja conozca a la cantante, de quien siempre ha sentido una profunda admiración: "yo empecé en el transformismo a los trece años, he vivido mi adolescencia viendo a Rocío. Yo he tenido muchos novios, no por bien, será porque me han durado poco, por mal. Pero yo les llevaba siempre a ver a la Jurado. Yo digo: este es el único que me quedó sin presentársela, pero se la voy a presentar ahora".

El vidente acudía a la inauguración del museo con muchas ganas de entrar y descubrir cómo es el homenaje a la cantante: "lo que puede ocurrir también es que tenga que venir una UCI por mi porque yo estoy deseando ver muchos vestidos de los que yo he visto puestos a rocío, y moverlos, y con ella dentro. Estoy impresionado, te lo juro. Tengo el corazón ahora mismo soy Jaime de Marichalar en un pase de Dior, te lo juro, de verdad".

El Maestro Joao nos deja claro que Rocío Jurado no estaría del todo contenta por no tener a toda su familia en la inauguración: "sería lo que ella quería, sería su sueño. Lo que pasa que yo creo que no lo querría de esta manera, pero ella estaría aquí con su hija. Ella no estaría con los mediáticos, estaría con su hija, sea mediática o no".

Eso sí, asegura que la cantante estará tranquila y satisfecha de ver cómo su hija ha luchado por abrir su museo: "yo creo que hoy estará contenta, la madre arriba, por ver a la hija de aquí con la gente que está aquí y estoy seguro de que estaría de acuerdo y estaría encantada de que la otra gente no estuviese aquí, porque hicieron daño a su hija, que es lo que ella quería".

Como fan absoluto de 'La más Grande', el Maestro Joao agradecía públicamente a Rocío Carrasco el esfuerzo por homenajear a su madre: "muchos nervios, muchos nervios pero mucha emoción, mucha alegría y mucha vida. Fíjate que si hace algo por alguien que ya no está, y ella lo hace como el momento en que más está, porque ahora, la jurado está más viva que nunca y ha sido gracias a su hija".