Miles de personas tiñen de verde Madrid para gritar un rotundo 'Sí a la vida': "La vida es un regalo'

Este mediodía en Madrid reina el color verde, el de la esperanza. Por sus calles discurre ya la gran Marcha anual por la Vida, convocada por medio millar de asociaciones para celebrar el Día Internacional de la Vida y defender su dignidad en todas las etapas del ser humano.

La manifestación, que termina en la plaza de Cibeles ha arrancado este mediodía en la confluencia de la calle Serrano con Goya. "A estas horas en el centro de Madrid veo cochecitos de bebé, niños agarrados de la mano de sus padres, otros que corren entre la gente", relata el redactor de COPE, José Luis Concejero.

"Nunca hay un momento perfecto"

Miles de personas marchan en una jornada calurosa por las calles del centro de la capital defendiendo la vida, el mayor derecho y el más preciado que tiene la humanidad. Entre ellos se encuentran Ana y Fernando un matrimonio joven que reconoce que la vida pese a las dificultades siempre merece la pena. "Nunca hay un momento perfecto porque las condiciones de la vida van cambiando, pero que la vida es maravillosa, es un regalo", reconocen a COPE. "Hay que dejarse sorprender por los hijos y por supuesto respetar desde el mismo momento de su concepción el valor que tiene esa nueva vida".

MADRID, 12/03/2023.- Marcha convocada por la Plataforma Sí a la Vida, integrada por más de 500 asociaciones provida, para "defender la vida, desde su inicio a su fin natural", este domingo en Madrid. EFE/ Rodrigo Jiménez









"En la semana 10 de embarazo me dijeron que venía con pliegue nucal y no fue así"

En esta marcha se encuentra también Reyes que ha venido junto con su marido y sus hijos. De uno de ellos, su hija Carmen relata su emocionante historia a COPE. “En la semana 10 de embarazo me dijeron que venía con pliegue nucal, que podría tener diferentes enfermedades la más suave Síndrome de Down. Sin embargo en la ecografía de la semana 12 me dijeron que había desaparecido”. Por eso, relata “estoy aquí para apoyar a todas esas madres que a las que dicen que su hijo viene con dificultades y que luego no es verdad”.

Y es que son muchas esas madres, añade Cristina López Schlichting “que han perdido a sus hijos por este tipo de diagnósticos, que son muy frecuentes y no siempre precisos”. Además, recuerda “hay un enorme desprecio a la vida del discapacitado como si tuvieran menos derechos”.

En este sentido Reyes es profesora y ha dado clase precisamente a niñas con sindrome de Down. “Son maravillosas, te ganan el corazón, tienen una sensibilidad especial y crecen en el quererse”.

Escucha aquí el testimonio de Reyes:

Audio





"Defendía el aborto por imperativo social"

En Fin de SemanaJosé Martin Aguado y Carla Restoy, influencers y presentadores de la marcha explicaban la razón de acudir a la marcha de este domingo. José tiene 35 años, tres hijos, uno de ellos con síndrome de Down, "Como español y ciudadano, es el momento de decir que ya basta, se instaura una idea de la vida que no es así, una política de la muerte...Y hay que mostrar lo bonito de la vida, lo bonito que es tener hijos y que es preciosa la maternidad" empezaba diciéndonos.

Y es que, cuando a su mujer y a él les comunicaron que su bebé estaba afectado con el síndrome de Down, cambió toda la percepción de su vida. "No nos dieron la opción de abortar, ni se nos pasó por la cabeza, aunque fue un shock importante. Se nos cayó un poco la vida, pero seguimos adelante".

Carla tiene 26 años y se pasó gran parte de su juventud defendiendo el derecho al aborto, hasta que, en un momento determinado, cambió de opinión, cuando se paró a pensar y vio que lo defendía por imperativo social.

MADRID, 12/03/2023.- Marcha convocada por la Plataforma Sí a la Vida, integrada por más de 500 asociaciones provida, para "defender la vida, desde su inicio a su fin natural", este domingo en Madrid. EFE/ Rodrigo Jiménez













'Toda vida es irrecuperable'

Esta marcha se cerrará con la lectura de un manifiesto cuyo eje central es la defensa de la vida humana desde su concepción hasta su muerte, así como el compromiso con la vida de los más débiles e inocentes. Esto implica un compromiso con la maternidad y con las familias con problemas para afrontar la llegada de un nuevo miembro, un compromiso con los cuidados especiales que las personas necesitan a lo largo de su vida y, por supuesto, implica una toma de postura pública, propositiva y libre de una parte muy importante de la ciudadanía española.

Con esta marcha, tal y como ha indicado la portavoz de la Plataforma 'Sí a la Vida' y presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida, Alicia Latorre, "queremos decir un fuerte 'Sí a la vida” porque recuerda, "toda vida es valiosa, irrepetible e irrecuperable” y las leyes, ha afirmado “no determinan lo que está bien o está mal”, en referencia a la reciente modificación de la ley del aborto. Precisamente, Álvaro Ortega, de la Asociación +Vida, ha advertido que "en el contexto político y social que vivimos, dirigido cada vez más a coartar el derecho a la vida humana, estamos percibiendo en la redes sociales una gran movilización”.

Decenas de autobuses, se ha desplazado desde diferentes ciudades de España hacia la capital para participar en la marcha, que ha comenzado a las 12 del mediodía en la plaza de Colón y que terminará en la Plaza de Cibeles, donde estará ubicado el escenario en el que se desarrollará el acto final y se leerá el manifiesto de este año.

El pasado año cerca de 20.000 personas participaron en esta marcha por la capital, tras dos años realizando el evento de forma online debido a la pandemia.