Madrid, líder en trasplantes

Durante el año 2018 se han llevado a cabo 820 trasplantes en la Comunidad de Madrid. Dentro de esta cifra, 420 han sido renales, 202 hepáticos, 91 de pulmón y 89 de corazón, entre otros. En este último tipo, la región es líder. Además, muchos de los pacientes que reciben este órgano son niños, una población con la que hay que tener especial cuidado. COPE ha visitado el Hospital Gregorio Marañón donde 13 niños han sido trasplantados de corazón, siendo el centro con más intervenciones de este tipo a edades tan tempranas. José tiene 11 años y hace tiempo que vive con un nuevo corazón. Ha contado que antes no podía correr ni salir a la calle pero que ahora puede hacer vida normal. Por su parte, Paula, de 12 años, pidió un corazón a los Reyes Magos y el día 6 de enero recibió el que ha sido su mayor regalo. “Antes me cansaba leer una página, ahora puedo leerme un libro entero y no me canso” ha dicho Paula.

Además el Hospital Gregorio Marañón ha sido pionero en implantar un corazón de grupo sanguíneo distinto a bebés. En total, se han realizado cuatro trasplantes siguiendo esta técnica, dos en este centro y otros dos en el Hospital de La Paz.

Madrid se encuentra por encima de la media nacional con 124 trasplantes por millón de personas. También supera la media europea en donación de órganos de personas fallecidas y se sitúa por delante de países como Estados Unidos, Australia o Canadá. Además, las donaciones de donante vivo aumentan un 11% en la comunidad mientras que en el resto de España bajan.