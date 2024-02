Luis del Olmo: "Sin el padre Gago no habría sido nadie en la radio, es algo más que un padre para mí"

Con motivo del Día Mundial de la Radio, un medio que cumple 100 años en nuestro país, la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España ha organizado un desayuno con personajes que son historia viva del periodismo. Luis del Olmo, que durante 44 años dirigió Protagonistas, y Miguel de los Santos, con una extensa trayectoria en radio y televisión. La conversación ha estado dirigida por Juan Ignacio Ocaña, presidente de la Federación.





“Como dicen que hablando se entiende la gente, aquí estamos. Para celebrar el centenario del medio que nos ha dado todo, el mejor medio para democratizar sociedades, porque es accesible a todo el mundo, para denunciar injusticias, para llevar la cultura la gente”, comenzaba Luis del Olmo. El histórico periodista se ha mostrado convencido de que “la radio tiene futuro, porque los jóvenes escuchan muchos pódcast que al fin y al cabo son lo mismo: radio”.

Miguel de los Santos por su parte ha recordado ese momento en el que la radio la cautivó: “a los 15 años tuve un accidente con un tranvía que circulaba por Madrid. Recuerdo que era en la calle Torrijos. Mis amigos me dijeron, te damos cinco pesetas si lo coges, y yo me lancé a por él. Con tan mala suerte que me resbalé y sufrí una triple rotura de fémur que me tuvo 9 meses postrado en la cama. Ahí empecé a escuchar por la radio la música de Juanito Valderrama y muchos poemas. Al recuperarme del todo, me di cuenta de que todos mis sueños habían cambiado, se centraron en llegar a ese medio y le dije a mi padre que quería ser periodista. ¿Y de qué vas a vivir?, me pregunto. De lo que pueda, papá”.

Luis del Olmo se dio cuenta de que podía tener una gran oportunidad en la radio durante un viaje a Madrid. “Tuve que acompañar a mi madre a una operación importante y me encontré con Miguel de los Santos. En cuanto le saludé, supe que me quedaría en Madrid para siempre. Estoy infinitamente agradecido a él”, ha asegurado del Olmo. “Me recordó a Don Quijote por su altura y su aspecto. Tengo marcado hasta el traje que llevaba, uno de esos de babilla”, ha recordado su compañero entre risas.

Ha sido un encuentro lleno de historias y profundamente emotivo en el que el buen puñado de amigos que se juntaron en torno a la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión interrumpieron el diálogo con aplausos en varios momentos. Uno de ellos fue cuando Miguel de los Santos quiso reivindicar la figura de los técnicos de radio. “Sin ellos, el medio no sería posible. No son solamente los que ponen el cable en su sitio y que en mi época hacían auténticas virguerías, sino que están realmente comprometidos. El 23-F, el sonido pudo llegar gracias a un técnico llamado Emilio Olabarrieta. Él tuvo la ocurrencia de dejar ese cable conectado para saber qué pasaba dentro del Congreso”, ha recordado Miguel de los Santos. Juan Ignacio Ocaña ha señalado también que la Federación ARTV nace en su día para defender precisamente a los técnicos de sonido.

Del Olmo y el padre Gago

En un momento de la conversación, Luis del Olmo ha recordado a José Luis Gago, dominico y figura trascendental en el impulso de la Cadena COPE en sus inicios. Fue en respuesta a una pregunta de Elsa González. Del Olmo ha señalado que fue el padre Gago quien le fichó para la cadena.

“Me encontré con el padre Gago en unos Premios Ondas. Ese día, tanto la Cadena COPE como yo mismo recibíamos un premio. En la celebración posterior, el padre Gago se acercó a mí y me tocó el hombro. Me dijo: tengo que hablar contigo un tema personal, ¿por qué no te vienes a la COPE? Podrías traer a los mejores contigo, vente que te espero mañana en mi despacho. A los 4 días había firmado el contrato para dirigir un espacio que me ligaba con su cadena”, ha recordado del Olmo. “Yo puedo decir que le dije que no al padre Gago cuando intentó ficharme porque acababa de firmar con la SER”, ha señalado Miguel de los Santos; a lo que Luis del Olmo ha respondido entre risas: “menos mal que le dijiste que no, gracias a eso me fichó a mí”.

El director de Protagonistas también ha recordado emocionado su relación con el dominico: “para mí el padre Gago ha sido más que un santo varón, ha sido mi mejor amigo, fue quien me mantuvo tanto tiempo en la Cadena COPE. Sin Gago no habría sido nadie en la radio, por eso la mención que Elsa hace del padre Gago me ha emocionado. En mi bolso de asuntos importantes, en mi cartera de cosas imprescindibles llevo una foto de José Luis Gago. La gente me pregunta y ese quién es, ¿tu padre? A lo que yo respondo que es algo más que mi padre, sin él no habría sido nada”, ha confesado del Olmo.

El futuro de la radio

Preguntados por el futuro, todos se han mostrado optimistas: “la radio siempre tendrá futuro porque es el único medio que te permite compatibilizar su consumo con otra actividad. Por eso sobrevive, tú puedes estar conduciendo y escuchando la radio, tú puedes estudiar y escuchar la radio”, ha respondido Miguel de los Santos. “Yo conozco a los que están detrás del micrófono ahora y creo que son capaces de enganchar a las nuevas generaciones. Yo estoy convencido de que los jóvenes escuchan la radio – o el pódcast- por la noche cuando se van a descansar”, ha añadido Luis del Olmo.

Para terminar, Juan Ignacio Ocaña ha querido recordar que él hacía “pellas” por escuchar el Protagonistas de Luis del Olmo y que sus padres le castigaban por ello. “Me siento culpable”, ha respondido el histórico periodista. “Sin la radio soy hombre muerto, si salgo a la calle sin saber lo que ha pasado me muero. Lo primero que hago a las 8 de la mañana es encender la radio y poner cualquier emisora. En mi casa tengo un aparato en la mesilla de noche, otro en la cocina, otro en la ducha, otro en el coche... Si el hombre no tiene información es un hombre perdido”, ha sentenciado Del Olmo.

Miguel de los Santos ha querido reivindicar dos nombres antes de finalizar el evento de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España: Luis Medina y Josefina Carabias, los verdaderos impulsores de la radio según el periodista.