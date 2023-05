Lucía Rivera: "Valgo mucho como mujer, no quiero que se me pregunte por ningún hombre"

MADRID, 25 (CHANCE)

Lucía Rivera ha reaparecido este jueves en la presentación de 'RABAT Salvaje', la nueva colección de RABAT, diferente y arriesgada, en la que se pone en valor el diseño que caracteriza a la firma. Decidida y dispuesta a hablar de todos los temas de actualidad, la modelo ha hecho una petición a los medios de comunicación allí presentes respecto a sus próximas apariciones públicas.

La hija de Cayetano Rivera, algo incómoda al escuchar el nombre de su padre o el de Eva González en los photocalls, ha pedido este jueves que por favor que se le deje de preguntar por ellos: "es un tema súper pasado de moda, la actualidad tiene que ir variando. Le deseo el bien a todo el mundo".

Tampoco ha querido hablar de sus exparejas, de hecho ha dejado claro que "no quiero que se me pregunte por ningún hombre, valgo mucho como mujer" y ha querido marcarse un Shakira para reflejar el momento por el que está pasando: "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".

Reconociendo que la joya de su vida es su psicóloga, Lucía confesó que es otra persona desde que está recibiendo la ayuda de un profesional: "estoy conociendo todo de mí, soy otra persona, desde el libro ya lo sabéis, estoy siendo cada vez más auténtica y más yo".

En cuanto a cómo le ha cambiado el libro en su vida, la joven nos reconoce que es "una mujer completamente distinta, antes y después del libro" sobre todo "porque la lucha interna ya dejó de ser interna, ya se sabe quién soy de verdad, ya puedo empezar de cero de verdad". Muy sincera, Lucía nos ha confesado que "no me suelo enamorar fácil, la verdad" y es que a la joven le encanta "estar sola, conmigo, cuando aprendes a estar sola de verdad, estás feliz".

Por último, también se le ha preguntado por la etapa de cocinera de su madre en 'MasterChef Celebrity' y nos ha comentado que "creo que es una futura ganadora, tiene todo el potencial por lo menos, es muy difícil el programa, hay mucha presión, ya sabemos lo que hay en la tele, es complicado, pero ella tiene todo el potencial".