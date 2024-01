Los sindicatos médicos piden una reclasificación profesional "a la altura de su formación"

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha exigido al Ministerio de Sanidad que se cree una categoría específica para el médico ya que los graduados en Medicina acreditan al término de sus estudios un nivel de máster, "por lo que el reconocimiento debe estar a la altura de la exigencia formativa".

En rueda de prensa, el presidente de la CESM, Tomás Toranzo, ha informado de que han enviado una carta a la ministra de Sanidad, Mónica García, reclamando una negociación inmediata que modifique el estatuto y recoja para el médico una categoría A Plus (diferenciada y superior), que no solo mejore su retribución, también ordene las competencias. "De no ser así, asistiremos al desmantelamiento del sistema de salud", ha dicho.

"No podemos permitir que se nos degrade como se está haciendo, no vamos a hacer cometidos que no nos corresponden" ha señalado el secretario general, Gabriel del Pozo, que ha insistido en que las condiciones laborales y retributivas deben ser "proporcionales al esfuerzo, capacitación y responsabilidad del médico".

En este sentido, la CESM ha pedido a Sanidad y al ministro de Función Pública, José Luis Escrivá, que se modifique la disposición transitoria tercera del Estatuto Básico del Empleado Público para que el médico pueda contar con una categoría diferente del actual grupo A1.

Los sindicatos han sustentado la reclamación en que los licenciados de Medicina obtienen tras seis años de carrera 340 créditos frente a los 240 de la mayoría de grados, lo que debería suponer una titulación nivel Máster, que se corresponde con el nivel 7 en el Marco Europeo de Cualificaciones (EQF).

También ha intervenido el secretario de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, quien ha recordado que el médico pasa "seis años de carrera, más uno de estudio (casi de encierro monacal) para hacer frente a unas oposiciones durísimas y luego cinco años de formación especializada, con jornadas de 50 a 70 horas semanales".

Por tanto, ha dicho, "el reconocimiento debe de estar a la altura de dicha exigencia formativa y sacrificio personal".

También desde el sindicato médico andaluz, su presidente Rafael Ojeda, ha expresado la preocupación por el traslado de competencias que son exclusivas de los médicos a otras categorías profesionales y aquí se ha referido a la prescripción de fármacos por parte de las enfermeras o las sedaciones efectuadas por personal de enfermería.

Ojeda ha añadido que cada vez hay más centros de Atención Primaria atendidos por enfermeros y más unidades móviles que salen a atender urgencias sin un médico.

"Relegar a los médicos a un segundo plano asignando las funciones específicas de su profesión a otros colectivos solo agravará la crisis actual de la sanidad pública", ha zanjado.

Recuperar la paga extra

En la rueda de prensa, la secretaria general del sindicato médico de Euskadi, Mabel Arciniega, ha puesto el foco en recuperar la paga extra, que se recortó en 2010.

"Un recorte a los sueltos de los funcionarios que se produjo de manera progresiva, como medida extraordinaria del Gobierno de Rodríguez Zapatero para la reducción del déficit, pero que los médicos no han recuperado", ha dicho.

Arciniega ha explicado que en los últimos años las recuperaciones han sido para todos igual, "de manera que los médicos siguen siendo los más perjudicados, ya que aún no han podido recuperar la cuantía total".

Esta portavoz sindical ha señalado que a los facultativos se les recortó el 10% respecto al 0,5% de los operarios de servicios o celadores, y como las subidas han sido lineales, "los médicos siguen siendo los más agraviados, con una pérdida desde 2010 de entre 16.000 y 18.000 euros por facultativo".