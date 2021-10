Los productores de dulces responden a Garzón: "Es una censura total"

Después del anuncio del Ministerio de Consumo del día de ayer, las reacciones no han tardado en salir a la luz. Su titular, Alberto Garzón, hizo público que un real decreto regulará la emisión publicitaria de alimentos y bebidas "no saludables" dirigida a público infantil y adolescente, y afectará a la publicidad en televisión, radio, salas de cine, Internet, redes sociales, webs y apps con contenidos dirigidos a menores de 16 años.

Según las declaraciones que el propio Garzón hizo ayer; "el trabajo está hecho. Tenemos los informes pertinentes para adaptar estos perfiles nutricionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) al sistema de regulación y ya se ha hablado con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia". Esto implica que la decisión es inminente y que por tanto en un corto espacio de tiempo tendrá su puesta en marcha.

Para resolver este "problema de salud pública", el camino es la regularización de esa emisión publicitaria de este tipo de alimentos, ya que lo consideran un "problema de salud pública". En definitiva, el Ministerio de Consumo toma esta decisión por el exceso de sobrepeso es del 23,3 %, mientras que el de obesidad, ronda el 17,3 %.

La reacción de parte de este sector alimentario no se ha hecho esperar. Nacho Ceballos es gerente de la empresa Hermanos Ceballos, una productora de dulces, frutos secos y golosinas de Cantabria. Considera que se trata de "lo mismo de siempre", y nos invita a hacer cierta retrospectiva. "Recordemos cuando racionaron la carne roja, no es nada nuevo", indica Ceballos; "parece que en lugar de ser Ministerio de Consumo, es de no consumo".

A pesar de todo, las empresas se encuentran a pleno rendimiento, de hecho muchas de ellas están trabajando a destajo para ponerse al día en el comienzo de la campaña de Navidad. Después de todo, la sensación que ha transmitido el anuncio del ejecutivo sobre los productores de dulces es que se trata de "una censura total, no nos dejan publicitarnos".

A pesar de la circunstancia incómoda que parece, puede comenzar a no mucho tardar en este tipo de empresas, creen que van a pode sobrevivir sin problemas. "Tenemos la suerte de que nuestro comercio es impulsivo", apuntaba Nacho Ceballos; y es que nadie sale de casa con la idea de comprar dulces, o de incluirlos en su dieta; "a la gente le apetecen de manera repentina y los compran".

Las esperanzas se mantienen aun así a pesar de todo, y es que creen que no va a llegar muy lejos esta voluntad y que van a poder seguir trabajando con normalidad.

"Nos echan la culpa de todo"

Uno de los claros puntos de incidencia de este Gobierno es el de culpabilizar a este sector de los datos de sobrepeso y obesidad de los más pequeños. Sin embargo, desde el sector consideran que es "injusto", puesto que "ninguna dieta de ninguna persona se basa en este tipo de alimento". Afirman igualmente que la gente debe seguir un "estilo de vida saludable", aunque todo el mundo, apuntan, "tiene derecho a darse algún capricho".