Los problemas de salud mental en menores se dispararon un 55% en 2021

Ansiedad y depresión, adicciones, baja autoestima, trastornos de alimentación, dificultades para gestionar el duelo: los problemas de salud entre los niños y adolescentes se dispararon un 55 por ciento en 2021. Según recoge el último informe de la Fundación ANAR son situaciones cada vez más urgentes, graves y prolongadas. Solo la ideación y los intentos de suicidio y las autolesiones generaron más de 7.700 consultas en las líneas de ayuda.

De los más de 16.500 menores atendidos el año pasado por casos graves de todo tipo, un 40 por ciento más que en 2021, casi 4.500 lo fueron por autolesiones o por querer quitarse la vida o tratar de hacerlo. El suicidio copa una de cada 10 peticiones de ayuda relacionada con la salud mental por parte de los menores en el teléfono y chat de la Fundación ANAR a los que cada hora llega también una solicitud por autolesiones.

Los problemas de salud mental copan ya 1 de cada 3 consultas por parte de los menores. Y la evolución es alarmante. En la última década las peticiones de auxilio por ideaciones e intentos de suicidio se han multiplicado casi por 19 y las autolesiones por 56. Una situación que conoce bien Fátima que ahora tiene 25 años y lo ha superado pero que recurrió a dañarse cuando era adolescente para tratar de escapar así del acoso escolar que sufría.

“Cuando yo me concentraba en el dolor físico que me autoinfligía esa angustia interna que tenía pasaba a un segundo plano y era un verdadero alivio. Para mí autolesionarme era al final la única forma que yo conocía en ese momento para dejar salir toda la rabia, el dolor y la frustración que yo tenía dentro. Entonces hay muchas personas que pueden pensar ¿Y no te asustaba el daño físico? Pues para nada porque para mí, en ese momento, era mucho mejor el dolor físico que el dolor mental” explica Fátima en COPE.

Fátima que hace 6 años logró con ayuda psicológica dejar atrás esta situación no le dijo nada a sus padres en los momentos en los que más sufría. Es algo habitual como nos cuenta Benjamín Ballesteros, director de Programas de la Fundación ANAR .

“Los padres de estos chicos no se están enterando de la gravedad de la situación, no lo ven, porque cambian las formas de la comunicación y aparece un fenómeno que los psicólogos llamamos de “soledad acompañada” niños y niñas, sobre todo adolescentes, que apenas se comunican con sus padres y que están perdiendo los referentes emocionales ante situaciones problemáticas, no tienen a quien acudir. Sus únicos contactos y a veces solo por medio de la tecnología son sus iguales. En paralelo tienen acceso a contenidos muy violentos y debido precisamente a la falta de referentes muchos de estos chavales integran como normales cosas que no lo son”.

También al alza los casos de violencia de todo tipo contra menores

8.565 menores fueron atendidos por casos de violencia en 2021, casi un 37 por ciento más que el año anterior. Es el primer motivo que lleva a los menores a pedir ayuda, la mayoría por maltrato físico (12 por ciento), maltrato psicológico (8 por ciento) y acoso escolar (8,5 por ciento). También al alza las solicitudes de auxilio por abuso sexual que coparon el 4,5 por ciento de las consultas. En 1 de cada 10 casos y según subraya Ballesteros lo denunciado es un abuso grupal “de manada” en el que a menudo interviene la sumisión química, el uso de fármacos para drogar a la víctima sin que se dé cuenta y abusar posteriormente de ella.

Los casos de abuso sexual atendidos han pasado de 717 en 2020 a 1.297 en 2021 “la mayoría se producen en el ámbito familiar o por parte de personas que son de confianza para la familia”, recuerda Ballesteros.

Casos cada vez más graves

En 1 de cada 2 casos los problemas que motivan la llamada de los menores se producen desde hace más de un año, algo que aumenta en algo más de dos puntos con respecto a 2020. Además, la mitad de estos niños y adolescentes son víctimas a diario de los sufrimientos que denuncian, también al alza de casi dos puntos en 2021.

Y también la urgencia de los problemas atendidos es cada vez mayor, representando ya el 45,9 por ciento los casos una urgencia alta. En paralelo se incrementa la gravedad. Y es que 6 de cada 10 casos atendidos son graves, un 6 por ciento más que en 2020.

En todas sus líneas de ayuda que incluyen también a padres y a profesores además de menores desaparecidos, se produjeron 251.118 peticiones de ayudas. La Fundación ANAR atendió casi 5.000 casos graves de menores más en 2021, un total de 16.442 que motivaron casi 60.000 intervenciones sociales, jurídicas y policiales entre otras, un 30 por ciento más que en 2021. Casi 4.300 intervenciones fueron de emergencia en colaboración con los servicios sanitarios o/y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.