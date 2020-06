Los pediatras recuerdan que no se debe retrasar la vacunación de los niños

El Servicio de Pediatría de Vithas Valencia y Castellón ha recordado la importancia de vacunar a los niños a su debido tiempo, sin retrasarla debido a la situación de la crisis sanitaria del COVID-19.

"El hecho de que existan enfermedades prácticamente erradicadas y potencialmente graves en nuestro país no quiere decir que los niños no estén expuestos a sufrirlas si no se les protege debidamente", asegura el doctor Javier Miranda. En este sentido, por ejemplo, "los casos muy esporádicos que hemos podido ver de tos ferina, por ejemplo se han dado porque el bebé no se ha vacunado antes de los dos meses".

Además del control de vacunas, desde el Servicio de Pediatría de Vithas en Valencia y Castellón se recuerda que el desarrollo de los niños debe ser supervisado con las correspondientes consultas de control y revisiones. De lo contrario, cualquier signo de alteración en su crecimiento y desarrollo podría pasar por alto, con las consecuencias que ello podría tener en su corrección.