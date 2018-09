Los padres de Diana Quer, Mari Luz y Yéremi Vargas muestran su apoyo a Andy y Lucas

Sin lugar a dudas están siendo unos días muy complicados para Andy y Lucas. El dúo musical se ha mostrado verdaderamente afectado en redes sociales tras el comunicado lanzado por Patricia Ramírez, madre del pequeño Gabriel , en la que pide que no empleen la imagen de su hijo durante sus conciertos.

En el año 2010, los gaditanos lanzaron al mercado la canción 'Pido la palabra' en la que recordaban y homenajeaban a Marta del Castillo, mostrando así su lado más comprometido con las causas sociales. Desde entonces, cuando presentan esta canción tan especial en cada uno de sus conciertos, Andy y Lucas mandan un mensaje de apoyo a todas las familias que se han visto afectadas por algún suceso de esta índole, como Sandra Palo, Diana Quer o Yéremi Vargas.

De esta manera, los cantantes han incluido la imagen de Gabriel en la camiseta que muestran para pedir justicia, cosa que no ha sentado muy bien a Patricia, por lo que ha emitido un comunicado para que retiren la fotografía de su hijo y que no lo empleen para fines políticos.

Por su parte, Lucas ha sacado su lado más molesto y ha lanzado un vídeo en el que muy enfadado, explica la situación a la madre de Gabriel , asegurando que detrás de este gesto no hay ningún tipo de fin político porque al vivir de las contrataciones de los Ayuntamientos no se pueden posicionar políticamente.

Andy y Lucas han aprovechado su concierto en San Sebastián de los Reyes de este fin de semana para disculparse con la madre de Gabriel aunque le han lanzado una pulla: "No hubiera estado mal que se hubiera hecho en privado, pero, no pasa nada, la culpa es de Andy y Lucas". Además la madre de Diana Quer ha subido al escenario para mostrarles su apoyo.

En todo este revuelo, Itha Suárez, madre de Yéremi Vargas, ha querido lanzar un mensaje de apoyo al dúo, mostrando su agradecimiento por el apoyo incansable para que se haga justicia por su hijo: "Todo mi agradecimiento a los cantantes Andy y Lucas por sacar la foto de nuestro Yéremi con muchas otras víctimas. Ojalá todos fueran igual. Me encantaría que lo sigan haciendo. Gracias por no olvidarnos".



El padre de Marta del Castillo ha retuiteado un mensaje en el que dan las gracias a Andy y Lucas por la emoción que genera la canción 'Pido la palabra:' "Qué grandes sois coño. No he podido llorar y disfrutar más hoy. Esta canción, pasen los años que pasen siempre me emocionará. ¡Gracias por ser como sois!".