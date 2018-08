El grupo Andy y Lucas estalla contra la madre del pequeño Gabriel

Dura reacción del grupo musical ante las quejas de los padres del pequeño Gabriel por haber publicado una foto de su hijo en uno de sus últimos conciertos. “Estoy muy enfadado, solo quiero decir que somos famosos desde hace 16 años y no usamos la imagen de nadie”.

Estamos muy enfadados con su actitud, nos estamos volviendo locos en este país

Lucas ha mostrado en un vídeo publicado en sus redes sociales el monumental enfado de los artistas con la actitud de los padres. “Pedimos disculpas si les hemos molestado, solo queríamos ayudar. Eso sí, luego que no pidan firmas a los ciudadanos”.

Este enfado se produce por las palabras de la madre al ver la foto de su hijo encima del escenario en una camiseta junto a otros niños asesinados o desaparecidos. La madre de Gabriel señala que. “No sé si me amparan las leyes al respecto, pues no las conozco lo suficiente. Pero sí me ampara el sentido común cuando les pido que traten a mi hijo como si fuese el suyo. Y si ustedes deberían dar permiso para que su foto o nombre aparezca en un soporte público, nosotros creemos que también".

En el vídeo, Lucas ha opinado que si tuviera que pasar por la misma situación que los padres de Gabriel, le gustaría tener un apoyo como el mostrado por el grupo para que la causa no acabara en el olvido y seguir pidiendo justicia.