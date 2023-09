Los medicamentos que nos influyen al volante y nos pueden quitar puntos

Más de la mitad de los conductores fallecidos el año pasado dieron positivo en alcohol y drogas, según un informe de la Guardia Civil. Son un 2,5 % más que el año anterior. Hay medicamentos, algunos muy comunes, que pueden provocar que demos positivo en un control rutinario e incluso provocar un falso positivo, que conlleva una sanción administrativa de 1.000 euros de multa y seis puntos de carnet.

Los últimos datos oficiales correspondientes al verano del 2022 de la Dirección General de Tráfico, 444 conductores se ponen al volante al día en nuestro país bajo los efectos del alcohol o las drogas. Ocho de cada 10 de los positivos detectados lo fueron en controles preventivos en carretera. El resto por infracciones, accidentes o por presentar síntomas.

274 conductores pasaron a disposición judicial, bien por conducir con una tasa superior a 0,60 mg/l en aire, conducir bajo la influencia de drogas o por negarse a realizar los test. La droga más consumida continúa siendo el cannabis, seguida de la cocaína y las anfetaminas. La campaña ha detectado también que 4.750 conductores que, aunque no superaban la tasa máxima permitida, sí conducían tras haber consumido alcohol.

¿Qué pasa con los medicamentos?

Hay un buen número de fármacos que, pueden disminuir nuestra capacidad de conducir. Algunos de ellos no necesitan receta médica. Pueden provocarnos somnolencia, mareos, vértigos, visión borrosa...o no. Fármacos tan comunes como el Ibuprofeno o algunos medicamentos para la alergia.

“Todos pueden afectar a la conducción, de una manera o de otra -asegura Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos- hay medicamentos que si bien pueden no alterar de forma grave las condiciones psicofísicas, como hacen las drogas ilegales, sí pueden, sin embargo, provocar somnolencia. “Está muy extendido el uso de medicamentos antihistamínicos (para la alergia o los catarros), fármacos para la ansiedad..., hay una cantidad importante de fármacos, que pueden provocar ese efecto peligroso para la conducción”.

Algunos pueden dar falsos positivos y también falsos negativos. “Para la consideración como delito, para que se pueda aplicar el Código Penal, no vale solo la presencia, tiene que demostrarse la influencia, a efectos de la sanción administrativa es la simple presencia: en cuanto en el test salivar y la prueba de laboratorio confirmen la sanción es objetiva. Son mil euros y la pérdida de seis puntos”.

¿Cuáles son estos medicamentos?

Se trata de fármacos que, en algunos casos, llevan un simbolito en la caja de advertencia, pero eso no significa que no se pueda conducir si lo estamos tomando, “porque depende de la dosis y de la persona”. Los más susceptibles de dar positivo en el test de drogas que nos puede hacer la Guardia Civil de Tráfico son las anfetaminas, benzodiacepinas, opiáceos (morfina, codeína), metanfetaminas o cannabinoides.

Pero la lista es más larga y seguro que te has tomado más de uno sin receta médica para aliviar un dolor o mejorar un resfriado. Los más comunes son estos:





• Bromfeniramina (Ilvico)

• Bupropion (Zyntabac, Elontril)

• Clorpromazina (Largactil)

• Clomipramina (Anafranil)

• Dextrometorfano (Romilar)

• Difenhidramina (Bisolvon antitusivo compositum y otros)

• Doxilamina (Cariban, Dormidina y otros)

• Ibuprofeno

• Naproxeno

• Prometazina (Actithiol antihistamínico, Fenergan expectorante)

• Quetiapina (Seroquel)

• Ofloxacino (Surnox)

• Ranitidina

• Sertralina

• Tioridazina

• Trazodona (Deprax)

• Venlafaxina

• Verapamil





¿Qué puede pasarme?

Si das positivo porque estás tomado alguno de ellos con o sin prescripción médica, la sanción administrativa “te cae, te cae” nos advierte Arnaldo. No hay seguridad jurídica. “La ley no ha determinado el límite cuantitativo, no se ha determinado a partir de qué cantidad afecta a la conducción, porque así como en el alcohol sabemos a partir de qué tasa, de qué cantidad, está prohibida la conducción, y está sancionado, en el caso de drogas no es así, y la ley castiga siempre la simple presencia de drogas, pero no establece el límite cuantitativo. La línea de drogas cuando se hace una prueba puede aumentarse o bajarse. Y hay personas que dan falsos positivos o falsos negativos”.

Automovilistas Españoles están pidiendo, por esta razón, una legislación que clarifique este mínimo y también que se pida a los médicos que comuniquen a la Guardia Civil de Tráfico el nombre de aquellas personas que estén tomando fármacos en dosis que puedan afectar a su conducción.

¿Qué puedo hacer para evitar la sanción administrativa?

Solo te puede salvar un certificado de tu médico que acredite que estás tomando sustancias bajo prescripción facultativa y con finalidad terapéutica que no afectan a la conducción. Es el único resquicio que te puede salvar de esa multa y esa retirada de puntos.

Desde Automovilistas Asociados Europeos nos recomiendan que llevemos ese certificado en el coche y que, en caso de que se dé positivo en el test de drogas se lo presente a la Guardia Civil. Aun así, explican, pueden sancionarte, pero estarías libre de la sanción administrativa. Pedirlo después a tu médico es otra opción, pero es mucho más efectivo llevarlo contigo en el coche antes de que te hagan el test.