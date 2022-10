Los jóvenes, sin casa, en paro o con salario precario: "Como alternativa me he propuesto vivir con mis padres"

Javier tiene 23 años. Es de Guadalajara, trabaja y estudia. Reconoce que independizarse “te abre muchas puertas” porque “eres capaz de organizarte ti mismo”. “No puedo hacerlo”, lamenta Javier, porque “los precios están bastante altos”. Esta es la historia de Javier, pero también la de miles de jóvenes.

El 55% de aquellos que tienen entre 25 y 29 años, viven con sus padres en España. Pero uno de cada cuatro personas de entre 30 y 34 también sigue viviendo con sus padres. Ambos son máximos históricos, ce acuerdo con el INE. Rafael Pampillón, consejero del Colegio de Economistas de Madrid, aclara que “las subidas en los precios de la vivienda y la intervención excesiva del Gobierno en los alquileres” son los principales obstáculos que impiden a los jóvenes emanciparse.

Los datos son claros.El precio de la vivienda ha crecido en mayo un 8,4% en términos interanuales. Lo que implica un incremento que no se observaba desde finales de 2011, coincidiendo con el estallido de la burbuja inmobiliaria.

Pero además, el mercado laboral no ayuda. Más de uno de cada cuatro jóvenes no tienen trabajo en nuestro país. La tasa de paro está en 26,6%. Es el peor dato de la Unión Europea. Pampillón razona que esto sucede porque las empresas “tienen dificultades porque no encuentran jóvenes con la preparación que ellos necesitan”. Demandan conocimientos sobre arquitectura de redes, logística y cambio tecnológico. Explica que el “elevado coste” del salario mínimo sumado a las cotizaciones sociales de las empresas, provoca que el empresario considere “que no tienen capacidad” para soportar el sueldo de los jóvenes. El economista señala que “lo que necesitamos en España es formación profesional”, y detalla que hay “400.000 vacantes que podrían ocupar esos sitios” si se optase por la formación profesional.

Su sueldo no llega para comprar una casa

Aun así, los que sí tienen trabajo pero su sueldo no alcanza los mil euros.Según datos del Consejo de Juventud de España, el sueldo medio para jóvenes entre 16 y 29 años se sitúa en 973 euros al mes, distribuido en 12 pagas. Y es que, hace una década, el sueldo estaba en 1.025 euros. Un retroceso en medio de una subida de precios: la inflación aunque modera su crecimiento, esta semana sigue siendo elevada, un 8,9%.

Por todas esas razones, Javier ya ha desechado la idea de vivir solo o comprar una casa: “Como alternativa me he propuesto vivir con mis padres o vivir alquilados con amigos o con familia”. La situación tiene que cambiar mucho para que se replantee su decisión: “Tendría que haber un decrecimiento drástico del precio de la vivienda”. Además de todo lo mencionado, “la subida de los tipos de interés”, confirma Javier que tampoco ha favorecido que se decida a pedir una hipoteca.Además, Pampillón añade un factor más que frena la emancipación: “A la gente le cuesta irse de casa”. Explica que “hay en España un exceso de proteccionismo familiar que no estimula el deseo de independencia económica”. Pero también tienen “el bono social, pueden vivir de una prestación por desempleo, pueden viajar en tren gratuitamente”, en definitiva, si “a los jóvenes les das dinero” provoca, según el economista, que no necesiten activarse: “Retraes el que puedan entrar en el mercado de trabajo”. Y recalca que “no puede ser que el Gobierno se gaste el dinero en ayudas y bonos que suponen gasto público pero no mejora el aparato productivo para producir bienes y servicios”