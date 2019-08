Los hogares españoles desperdician más de 62,3 millones de kilos de pan al año, según un estudio

Los hogares españoles desperdiciaron en 2018 más de 62,3 millones de kilos de pan al año, un 4,3 por ciento de todo el pan que se compra, según se desprende del último informe sobre el desperdicio alimentario en España elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

En este sentido, el director de España de Too Good To Go, Oriol Reull, ha indicado que el porcentaje de pan que se desperdicia "no es pequeño en volumen", al tiempo que ha destacado su "importante" impacto medioambiental, según ha informado la compañía.

Asimismo, el informe revela que más de 6,9 millones de hogares, alrededor del 48 por ciento del total de hogares en España, tiran pan, con una media de 8,2 kiloes por hogar.

La aplicación que lucha contra el desperdicio de alimentos ha alertado que el ritmo al que se produce este desperdicio, se estarían tirando unos dos kilos de pan por segundo en cada hogar, lo que se traduce en una cifra de 7.200 kilos cada hora y de 172.800 kilos al día. Así, Reull ha subrayado que se estaría desperdiciando el equivalente a más de 249 millones de barras de pan solo en España.

El desperdicio de este producto supone, además, un "elevado coste" para los ciudadanos, ya que el precio medio del kilo de pan es de 2,40 euros, lo que se traduce en una perdida conjunta de 149,5 millones de euros anuales, unos 19,6 euros por hogar al año.

La compañía ha destacado la importancia de no comprar "en exceso", así como de aprovechar el pan que sobra, al tiempo que ha advertido de que tirar comida a la basura contribuye a ampliar la huella medioambiental, debido a que desperdiciar una barra de pan equivale al mismo CO2 que emitiría un coche tras recorrer un kilómetro.

Así, Too Good To Go ha recordado que el pan es uno de los alimentos que más fácilmente se puede aprovechar y ha aportado algunas ideas, entre las que destaca congelarlo, hacer tostadas con el pan del día anterior, añadir el pan duro a la receta de un salmorejo, cocinar torrijas, migas o hacer pan rallado.