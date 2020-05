Los estudiantes piden que se les devuelva el dinero de los viajes de fin de curso: "Sólo nos dan bonos"

Miles de estudiantes de segundo de Bachiller se han quedado sin viaje de fin de curso y se acumulan las consultas y demandas porque las agencias - muchas se dedican sólo a estos viajes de estudiantes - no devuelven el dinero.

Son viajes contratados con mucha antelación. Ya se habían realizado casi todos los pagos con un desembolso importante que ahora pueden perder. Algunos intermediarios han llegado a pedir que se abone el último pago porque “si no lo hacen no podrán recuperar nada”. Es lo que les han llegado a decir a los padres de un colegio de Madrid, que mantuvieron un encuentro on line con la agencia. Lo primero que han ofrecido es un retraso en las salidas, previstas para la primera quincena de Junio, pero han chocado con la negativa de los padres por la incertidumbre de la desescalada y, sobre todo, el lógico miedo al contagio.

EUROPA AVALA LA DEVOLUCIÓN EN METÁLICO

Ahora ofrecen un bono para utilizar en el plazo de un año.La hija de Cristina de 17 años viajaba el dia 14 de Junio a Palma de Mallorca, destino estrella de fin de Bachiller. Ha pagado 600 Euros y su agencia les ha negado el reembolso: "No cogian el teléfono y cuando lo conseguíamos era imposible hablar con un responsable. Finalmente hicieron una reunión on line en la que dejaron muy claro que era imposible el reembolso, habia que esperar a que cumpliera la fecha del viaje y luego nos darían un bono que sólo servía para ir al mismo sitio”.

Las agencias se acogen al decreto del Gobierno de finales de Marzo en el que se admite el cambio para los viajes no realizados por un bono. Sin embargo, el miércoles pasado la Comisión Europea avaló el reembolso en metálico a petición del consumidor y avisó a todos los países miembros de que debían promoverlo dejando la puerta abierta incluso a posibles sanciones.

DIVERSIÓN CONTINUA

Estos viajes de estudiantes son contratados con mucha antelación bajo la presión de que se acaban las plazas porque todos quieren ir al mismo lugar - Palma de Mallorca, El Arenal - y en las mismas fechas (primera quincena de Junio), nada más terminar el Bachiller y los exámenes de la EVAU. Los organizan agencias creadas a tal efecto con atractivas páginas web y promesas de diversión continua e incluso "experiencias alucinantes". La zona se inunda de jóvenes con hoteles low cost prácticamente cerrados para ellos, incluso “ofrecen barra libre para los mayores de edad en los hoteles” - cuentan dos alumnas de un Instituto madrileño - algo que se niega en las reuniones de padres. Fiestas, macrodiscotecas... es su gran escapada al terminar el esfuerzo del Bachiller y la EVAU, su primer gran viaje sin padres a punto de ser mayores de edad o recien cumplidos los 18. Este año no podrá ser.