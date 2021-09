Los epidemiólogos lanzan el aviso pese a tener al 75% de la población vacunada: "Esto no ha acabado"

España ya supera el 75% de la población con la pauta completa de vacunación. Un escenario que arroja cierta a luz a la crisis sanitaria que sufrimos desde hace año y medio. Mientras, la incidencia acumulada también da cierto alivio en nuestro país, ya que continúa descendiendo y ha bajado de los 100 casos. Es la primera vez que ocurre desde el pasado junio. Con todo esto, desde COPE.es nos hemos planteado muchas preguntas: ¿qué ocurrirá cuando la inmunización de la población sea prácticamente total?, ¿será necesaria la tercera dosis?, ¿cuál es la 'normalidad' que viene, fijando el horizonte en el corto y medio plazo?

El Ministerio de Sanidad se ha pronunciado sobre la segunda cuestión tan debatida en las últimas semanas por los expertos. El departamento que encabeza Darias ha dado luz verde a la dosis de refuerzo para ancianos en residencias, enfermos de cáncer e inmunodeprimidos.

Para obtener más respuestas y reflexionar con rigor sobre algunos de los interrogantes más recurrentes entre la población, hemos querido dar voz a expertos que, desde el minuto uno, han tratado de descifrar el comportamiento del virus. Son César Carballo, Estanislao Nistal y Daniel López Acuña. Adelantamos que la incidencia acumulada, el avance de la vacunación y la incertidumbre ante el surgimiento de nuevas variantes jugarán un papel crucial para que, poco a poco, retomemos la normalidad. Cautela ante el posible levantamiento de las restricciones, pues la pandemia no ha llegado a su fin.

CÉSAR CARBALLO: "NO SABEMOS CÓMO SE VA A COMPORTAR LA VARIANTE DELTA"

César Carballo es Adjunto del Servicio de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y ha asegurado a COPE que "el problema es que seguimos hablando de restricciones cuando deberíamos hablar de una estrategia de control de casos. La gente está un poco cansada ya". Además, el urgenciólogo cree que "todavía no hemos llegado a ese objetivo de 50 (incidencia acumulada) para quitarlas y además no sabemos cómo va a comportar la variante delta".

Otros países como Reino Unido ya han optado por el levantamiento de las restricciones, algo que el experto ha criticado. "No han hecho una adecuada estrategia de control de casos que serviría para próximos virus".

La vacunación continúa siendo la única solución para hacer frente al virus, pues en palabras de Carballo la clave está en llegar a esa gente que todavía no ha recibido ninguna dosis. "Lleguemos a esa gente que no se ha vacunado".

Respecto a la presión hospitalaria del centro en el que trabaja, ha afirmado que la mejora en la ocupación de las camas es un hecho. "Estamos claramente saliendo de la quinta ola, pero el problema es que ya lo hemos vivido antes. Mucho cuidado. La pandemia no ha pasado. Hay variantes que son de preocupación e igual que ha ocurrido con la delta, nos puede ocurrir lo mismo con otras variantes".

DANIEL LÓPEZ-ACUÑA: "EL PRÓXIMO AÑO ESTAREMOS MÁS CERCA DE LA NORMALIDAD PREVIA A LA PANDEMIA"

Daniel López-Acuña es epidemiólogo y exdirector de Acción Sanitaria de la Organización Mundial de la Salud. El experto ha asegurado que "no es el avance en la vacunación lo que determina si se pueden levantar (o no) las restricciones. Lo que sí determina cuándo uno puede dar los pasos para relajar algunas medidas es la incidencia y el nivel de transmisión comunitaria. Todavía hay un índice de positividad alto".

Por tanto, durante la época de otoño-invierno también se debería adoptar una cierta cautela. "No debemos incurrir en la flexibilización de las actividades masivas en un momento en el que tendremos un solapamiento con la gripe estacional y dónde el uso de la mascarilla va a ser útil para evitar que existan demasiados brotes".

López-Acuña vislumbra con cierta esperanza el próximo año. "Estaremos más cerca de la normalidad previa a la pandemia aunque todo va a depender de varios factores: uno de ellos es que no surjan variantes. Y estas son más probables cuando las incidencias son mayores y hay más contagios. Dependemos de la situación de la pandemia en todo el mundo y si no hay suficiente vacunación para todo el mundo y si no interrumpimos la transmisión comunitaria, vamos a seguir corriendo riesgo".

ESTANISLAO NISTAL: "A PARTIR DEL 90% DE POBLACIÓN VACUNADA PODREMOS RESPIRAR TRANQUILOS"

Estanislao Nistal es virólogo y profesor de Microbiología de la Universidad CEU-San Pablo. Al comienzo de la entrevista, le hemos planteado una comparación con Reino Unido, "vimos cómo fueron rápidos vacunando y fueron viendo la posibilidad de levantar ciertas restricciones". Sin embargo, Nistal ha asegurado que cometieron un error que ya les está pasando factura, por el incremento de contagios. "No llegaron a un porcentaje suficientemente alto para la prevención de brotes sin control. En esa situación, si no avanzan en la campaña de vacunación, la inmunidad se va a conseguir con la suma de los infectados con los vacunados. Sabemos que cuando hay muchos casos, existe el problema de que muchos de ellos desarrollan la enfermedad e incluso mueren".

Las personas mayores y aquellas que tienen un sistema inmune leve en España la campaña de vacunación ha llegado a un mayor número de personas como para predecir que en caso de que haya brotes, no van a tener un impacto muy grande. A partir del 90% de la población vacunada podremos respirar tranquilo.

Respecto a la tercera dosis, todavía hay muchas cuestiones por ver. Lo que sí que puede ser interesante es para aquellas personas inmunodeficientes aunque hay que recordar que las personas mayores también tienen un sistema inmune más débil.

"Va a ser difícil que la mascarilla esté siempre presente aunque situaciones puntuales puede ser interesante como una epidemia, o el caso de gripe, o los casos de coronavirus, residencias, hospitales". La incidencia acumulada a 0, según ha trasladado Nistal a COPE, va a llegar más por el hecho de no diagnosticarse.