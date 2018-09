Los dos intrigantes tuits de Amaia Montero

La cantante Amaia Montero se ha descolgado en las últimas horas con dos tuits que han hecho saltar todas las alarmas en las redes sociales.

Bien es cierto que la cantante no pasa por sus mejores momentos después del polémico concierto en el que algunos de los presentes la acusaron de haberse subido al escenario "borracha". Ella misma salió al paso y se justificó asegurando que habían sido problemas de sonido.

Por eso ahora los misteriosos tuits han sido interpretados por muchos como un punto un final en su carrera.

El primer mensaje que simplemente decía: "The game is over" ("el juego se acabó", en inglés) y el segundo, dos horas más tarde, rezaba el siguiente texto. "Empezando a despedirme y empezando por el principio", acompañado de una foto de uno de sus discos de platino de La Oreja de Van Gogh.

Empezando a despedirme y empezando por el principio. pic.twitter.com/QTCBlGBc7V — Amaia Montero (@AmaiaMontero) 4 de septiembre de 2018

The game is over. — Amaia Montero (@AmaiaMontero) 4 de septiembre de 2018

Algunos achacaban sus mensajes a un cambio de discográfica, mientras otros le daban ánimos. “Nada de despedidas, alguien con tu voz y tu talento tiene que seguir dando música por muchos años, necesitas parar o tomar un respiro? Siempre que sea lo mejor para ti estará bien, la salud y el bienestar es lo primero, nosotros estamos aquí”, “haz caso a tu ave Fénix, arde y luego ponte en pie”, "despedirte hoy martes? No puedes despedirte de la música con un discazo tan reciente y tan poco explotado”.

Otros por el contrario ven una intención de promocionarse con los tuit. "Juega a la ambigüedad aludiendo a una despedida que no aclara y sabiendo que generará revuelo en redes sociales y entre sus seguidores", señalan.