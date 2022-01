A los 10 días del inicio de curso casi 45.000 docentes están fuera del sistema

La vuelta al cole tras las vacaciones de Navidad ha estado marcada por una cifra récord de profesores afectados por el COVID, los contagios se multiplicaron ya en diciembre con la irrupción de Ómicron pero, según refleja el último Informe COPE, se han acelerado en enero y afectan a casi 45.000 docentes, el 6 por ciento del total en la segunda semana de clase. Todo un quebradero de cabeza en muchos centros que ha motivado un baile de sustituciones en medio de las altas y bajas de los docentes en su reincorporación en enero.

“Estamos trabajando a destajo para suplir a los profes contagiados y a nosotros sí que nos llegaron refuerzos, pero sustituciones de 5 días no son muchos los que las quieren hacer. Hay alumnos también confinados y a estos estudiantes los atendemos online así que, en esta semana y poco que llevamos de clases, tengo una sensación ya de ganas de pasar página porque la situación se está dilatando y el cansancio se acumula” explica a COPE Aída que da clases en primaria en un colegio madrileño.

Educación cifró en casi 20.000 los docentes positivos o en cuarentena por COVID en la primera semana de vuelta al colegio tras las vacaciones navideñas. El dato triplica el que se registraba antes de las vacaciones de Navidad con 5.400 profesores afectados, el 1,3 por ciento de los 741.211 en activo en España desde Infantil a Bachillerato. Es un impacto nueve veces mayor que el que teníamos a comienzos de diciembre con casi 1700 docentes afectados, el 0,4 por ciento del total.

Según los datos recopilados por el Ministerio que dirige Pilar Alegría, el 3,5 por ciento del total los docentes estaban fuera del sistema en la primera semana post navideña de colegio, la del 10 de enero. Para esta segunda semana de colegio, en Educación aún no han actualizado los datos, pero fuentes sindicales consultadas por COPE lo elevan a casi el doble los profesores contagiados o en cuarentena, el 6 por ciento del total, casi 45.000 docentes.

Menos impacto en las aulas por el cambio de protocolo

La repercusión de la pandemia en las aulas y también para los alumnos ha sido mucho menor que para los profesores a la vuelta de las vacaciones. Y es que si antes de Navidad con un positivo en una clase de Infantil o Primaria toda la clase se confinada ahora son necesarios 5 positivos para que todo el grupo siga escolarizado desde casa. El resultado es que, si el 23 de diciembre había 176.754 alumnos que no acudían al cole, el 2 por ciento de los 8 millones y medio de estudiantes, en la primera semana tras las vacaciones la cifra cayó hasta los 102.000 lo que supone el 1,6 por ciento del total de los alumnos y casi la mitad que antes de Navidad.

Y el descenso más drástico, también debido a la relajación de las cuarentenas, es el relativa a las aulas confinadas: en torno a un centenar en la primera semana tras las vacaciones frente a casi 5.500 antes de Navidad. O lo que es lo mismo según el último dato de Educación, pendiente también de actualización, solo el 0,03 por ciento de las 416.872 aulas que hay en España están confinadas frente al 1,3 por ciento el 23 de diciembre y el 0,4 por ciento el 3 de diciembre antes de la irrupción de Ómicron.

“En la otra clase ha habido bastantes alumnos que se han contagiado y han suspendido las clases. Yo espero que en mi curso se mantengan. No quiero que la cierren porque las clases online son un rollo” explica Amarelis que está en cuarto de primaria.

Situaciones como las que describe esta niña, aunque muy minoritarias han hecho que, según subraya Mar, de 48 años y tutora en primaria en un colegio concertado madrileño, “al menos los primeros días todos los profesores hemos tenido que salir de nuestras burbujas y desfilar por todo el colegio".

Y todo después de un diciembre complicado señala en el que "acabé en clase con cuatro niños y a la vuelta de las vacaciones nos hemos encontrado con 6 profesores de baja. Ahora bromeamos en el colegio con que la variante de moda es la de la sustitución".

Los profesores de reemplazo también han acabado llegando al colegio Fernando de Rojas ubicado en la Puebla de Montalbán, en Toledo, donde trabaja desde hace más de 25 años Sagrario. Ella dio positivo el 22 de diciembre y su COVID se complicó de forma que aún no ha podido volver al trabajo. Cuando habla con COPE se le nota una tos persistente que la mantendrá de baja al menos durante 15 días.

“Yo no me he reincorporado y sé de otra compañera que tampoco. Pero durante las vacaciones al menos seis o siete de los profesores de mi colegio han pasado el COVID”, subraya esta maestra de 58 años.

Para Inés, también profesora, además de atender a clases de algunos compañeros de baja otro lastre de esta vuelta de las vacaciones es el frío que pasan cada día alumnos y profesores con las ventanas abiertas. “Tarea difícil”, lamenta.

Con respecto a la evolución de cara a las próximas semanas Mar es optimista “porque los niños a partir de los 6 años se están vacunado y también buena parte del profesorado está recibiendo la tercera dosis con lo que espero que, este caos con el que hemos empezado, mejore”.

Algo más de un mes después que se iniciase la vacunación de los niños de entre 5 y 11 años el pasado 15 de diciembre, el 46,1 por ciento ya están vacunados con al menos una dosis lo que supone algo más de un millón y medio de niños según el último informe de Sanidad. La incidencia de COVID entre los menores de 11 años y de los niños de entre 12 y 19 supera la media nacional y se sitúa en 3.908 casos por 100.000 habitantes y 3.896 respectivamente.