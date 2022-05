Los bancos anuncian un cambio en las tarjetas de crédito para siempre: adiós al PIN

Muchos son los economistas que vaticinan un futuro sin dinero en efectivo. Argumentos a favor y en contra de esta medida los hay a montones, pero lo que es una realidad en nuestro país es que cada día más utilizamos las tarjetas de crédito o débito para realizar compras de todo tipo. Las tarjetas son ese objeto que nos acompaña más allá de nuestras carteras, pues ya es habitual ver quien las tiene sincronizadas con su teléfono e incluso con su reloj inteligente.

Resulta evidente que las tarjetas de crédito son elementos sensibles de nuestras vidas y cada vez es más habitual encontrar personas que optan por no llevar dinero en efectivo. Error o no, lo cierto es que el pago en metálico lleva muchos años implantado en la sociedad y está claro que ya solo puede evolucionar. No solo eso, sino que el simple gesto de deslizar la tarjeta de créditopara que detecte la banda metálica podría cambiar para siempre.

El pago con tarjeta, a punto de cambiar

Recientemente, Mastercard ha anunciado que en los próximos años su nuevas tarjetas de crédito dejarán de tener bandas magnéticas. Prevén que sea a partir del año 2024, en dos años, cuando las tarjetas, tal y como las conocíamos, cambien.

Han asegurado, eso sí, que todos aquellos clientes que tengan la suya y caduque después de la entrada en vigor de este cambio, podrán seguir utilizando las suyas con total normalidad. Eso sí, hasta el año 2023, momento en el que la empresa decida dar el paso e implantar por completo su nuevo sistema. ¿En qué va a consistir? Cambiar las bandas magnéticas de las tarjetas por el sistema biométrico. En otras palabras, dentro de muy poco Mastercard utilizará las huellas dactilares con chips para verificar la identidad del titular de la tarjeta.





Cuando un cliente solicite esta tarjeta, deberá registrar su huella dactilar en el chip que vaya incluido en la tarjeta, que sustituirá así a la banda magnética habitual. Después, llegado el momento de realizar cualquier tipo de pago con la tarjeta, será tan sencillo como colocar el dedo para realizarlo. Si la lectura coincide, la tarjeta se podrá activar para permitir el pago.

De esta forma, Mastercard da un paso más para salvaguardar la seguridad de sus clientes, ya que con este nuevo sistema se podrán evitar los robos, las clonaciones y las compras no autorizadas. Este cambio en las tarjetas, además, no solo da un plus de seguridad a estos métodos de pago, sino también agilizará cualquier tipo de transacción.

Estas nuevas tarjetas no requerirán de PIN pero el cliente sí podrá introducirlo de forma manual si no puede colocar el dedo sobre el lector o ha sufrido algún tipo de lesión con el que la huella haya podido quedar, de alguna forma, dañada, y con ello se dificulte la operación.