Los ancianos con coronavirus siguen conviviendo con los sanos en las residencias

El personal de las residencia de mayores están descubriendo que muchos ancianos y el personal que supuestamente estaba libre de coronavirus están dando positivo en los pocos test que se están realizando en estos centros. Es uno de los motivos por los que Ignacio Fernández- Cid, presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), pide que se hagan estas pruebas de forma masiva en las residencia y denuncia en COPE que “el Gobierno se ha retrasado en las medidas de aislamiento y, además, falta el suministro de TEST de diagnóstico, que prometieron y sigue siendo su responsabilidad. Estas carencias están agravando el problema con nuestros mayores”.

El director del madrileño centro residencial Casablanca Villaverde, Andrés Fernández, nos contaba con dolor que “después de llevar dos meses encerrados en sus habitaciones, los mayores no pueden volver a la normalidad como el resto de la población por falta de test masivos que demuestren que están libres de contagio”.

En esta residencia conviven unos 200 ancianos, muchos de ellos con todo tipo de niveles de dependencia, alzheimer u otras demencias.

Andrés Fernández explicaba en COPE que “hemos comprado test a nivel privado y hemos comenzado a clasificarlos para proteger, sobre todo, a las personas que no han pasado la enfermedad y han dado negativo en las pruebas. No es normal que después de dos meses de aislamiento estemos en este punto y con esta falta de test tan escandalosa”.

Sin test de diagnóstico

Las 5.476 residencias de mayores y dependientes que hay en España exigen a las autoridades sanitarias que se les hagan test de diagnóstico de forma masiva para conocer la situación real de estas residencias en las que vive el colectivo más castigado por la pandemia del coronavirus.

Desde la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), nos recuerdan que siguen sin recibir los test diagnósticos que anunció el Gobierno.

En la misma línea se muestran en la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Su presidente, José Manuel Ramírez, lamentaba en COPE “los impedimentos de las autoridades sanitarias para trasladar a los enfermos de las residencias a los hospitales. Una residencia no es un hospital, sino el domicilio de los mayores y nosotros les cuidamos. No tenemos capacidad para curarles porque ese no es nuestro trabajo. Eso se debe hacer en los centros hospitalarios”.

Además, Ignacio Fernández- Cid, presidente de la FED, lamentaba que “el sistema público de salud haya dejado a su suerte a miles de personas mayores ingresadas en residencias geriátricas y, sin embargo, ahora cuestionan el modelo de residencias actual. Lo que necesitamos en estos momentos es que se tomen medidas urgentes para aportar soluciones efectivas”. Fernández-Cid concluye diciendo que “seguimos notando la ausencia y la falta de empatía de las autoridades sanitarias. A día de hoy, seguimos sin una solución concreta, ni protocolos efectivos, para poder controlar la pandemia en nuestros centros”.

Soluciones para las residencias

Todos pudimos ver cómo ha tenido que entrar el Ejército en estas residencias para hacerse cargo de su desinfección. No tenían material de protección suficiente y los empleados se vieron incapaces de frenar una pandemia que se ha llevado ya la vida de más de 17.000 mayores de los 400.000 que viven en estos centros en nuestro país.

La FED ha propuesto medidas concretas para poder aislar correctamente a los contagiados y atender al resto de pacientes asintomáticos:

1) Seleccionar determinados centros para que sean especializados en COVID-19 y medicalizarlos.

2) Suministro de EPIs para todos los equipos y la realización de test PCR a todo el personal y a todos los residentes.

Análisis de las residencias

Las residencias de ancianos situadas en las comunidades de Cataluña, Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha han sido las más castigadas por el coronavirus. Los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad señalan que los fallecidos en los centros asistenciales equivaldrían al 67,56% del total. Sin embargo, el ministro Salvador Illa asegura que todavía están recopilando los datos necesarios para conocer la situación real que se ha vivido en las residencias de mayores y dependientes que hay en España.

Además, Sanidad solo confirma como víctimas de coronavirus a personas que han muerto después de haber dado positivo. Lo que significa que las pruebas no se hacen post mortem y no computarían como fallecidos con coronavirus los que no se les haya hecho la prueba.

La confusión de datos que nos hagan hacernos una idea de lo que ocurre con nuestros mayores se vio incrementada con la distinta forma en que ofrecían esas cifras las distintas comunidades autónomas. Por eso, el Gobierno les dio hasta el 8 de abril para que recopilaran todas las cifras y unificaran criterios. Sin embargo, el Ejecutivo sigue diciendo que esos datos no están disponibles.

En su última comparecencia en el Congreso de los Diputados, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, afirmaba que el control de la pandemia en las residencias de mayores progresa "de una forma muy sustancial", pero no aporta ninguna otra afirmación.