Los agricultores del siglo XXI rompen mitos: llegan los 'agromilenials' para relevar en el campo

Son el relevo en el campo. Los “agromilenials” están bien formados, digitalizados, con amplios conocimientos en gestión y muchos recogen el relevo de abuelos o padres. Por sus estudios podrían dedicarse a otra profesión pero han preferido gestionar la empresa familiar.

Luis Pérez tiene 31 años, es ganadero y maestro quesero en Escobedo de Camargo, en Cantabria. “Venimos de una familia en la que mis abuelos se dedicaban a la ganadería, rebaño de ovejas de leche era de mis abuelos, hubo un salto generacional pero siempre hemos estado ligados a los animales” Junto a su hermano decidió continuar con la explotación y crear una nueva marca de queso, “El Pendo”. Luis es técnico forestal, podría haberse dedicado a esa profesión pero decidió continuar como ganadero por vocación “Es algo que te tiene que gustar, al final como tienes ese vínculo de la infancia de criarte con los abuelos siempre he tenido esa inquietud y dedicarme a algo tan bueno como producir alimentos”. Pero no abandonó su formación, es maestro quesero con aprendizaje y titulación tanto en Madrid como En Francia.

Formación superior a la media de su generación.

En España hay 27.000 titulares de explotaciones agrarias menores de 35 años y entre ellos, la proporción de quienes han terminado el Bachillero o una FP superior es mayor de la media de su generación Y el 38% tiene titulación universitaria, utilizan las últimas tecnologías y aplican la transformación digital. “tenemos que tener claro la especialización del sector y la inquietud de intentar mejorar o especializarse en lo que estás trabajando” nos dice Luis.

Pero no ha sido fácil, la aplicación tecnológica exige no solo conocimientos también un importante desembolso inicial, es complicada la financiación para un negocio joven que no ha demostrado la rentabilidad , las ayudas no llegan y se ven inundados por el “enorme papeleo en todas las gestiones” Y ahora el tema de los altos costes y los precios “los jóvenes necesitamos ayudas y subvenciones para crear las granjas pero si no tenemos precios acordes difícilmente vamos a poder seguir” trabajan prácticamente para cubrir costes “hay que hacer encaje de bolillos para hilar muy fino”

Muchas horas de gestión

Luis explica las diferencias de su explotación con la que gestionaban sus abuelos “Ellos se dedicaban más a una labor de trabajo, con menos animales y menos recursos sacaban un rendimiento y ahora tienes que crecer y hacer esa labor económica de gestión que tiene mucha importancia” Según un informe de la COAG el 83% de estos “agromilenials” se dedica a tiempo completo a la actividad agraria, aprendió todo lo necesario de la tradición familiar que han completado con formación académica.

Tienen estudios de gestión empresarial, emprendimiento, transformación digital y en estrategias de comercialización. De momento suponen sólo un 3% de agricultores y ganaderos, los mayores de 64 años son más de 355.000. En esta década se jubilarán 6 de cada 10 y se necesitarán 200.000 incorporaciones para que haya un relevo sostenible.