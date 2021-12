Lorena Aznar, exmujer de Pepe Navarro, al margen de su guerra con Ivonne Reyes

MADRID, 2 (CHANCE)

En el punto de mira después de su reaparición mediática asegurando que Alejandro Reyes no es su hijo y que no parará hasta demostrar públicamente que Ivonne Reyes es una mentirosa, Pepe Navarro se ha convertido en noticia por otro asunto que poco tiene que ver con la venezolana.

Y es que según la colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' Paloma García Pelayo, el presentador no tendría solo "desatendida" la pensión de manutención de Alejandro, sino de alguno más de sus hijos. Una información que, muy seria, prefería no desarrollar pero que ha hecho que todos nos preguntamos, ¿a quién se refería al asegurar que no sería la del hijo de Ivonne Reyes la única cantidad impagada por Pepe Navarro?

El presentador tiene cinco hijos: Alejandro - él sostiene que no lo engendró pero está reconocido por la justicia - Andrea y Marlo, de 26 y 20 años de edad respectivamente y fruto de la relación que Pepe mantuvo con Eva Zaldívar, y Layla y Darco, de 15 y 10 años, e hijos del periodista y Lorena Aznar.

Teniendo en cuenta que Andrea y Marco están emancipados - la joven trabaja como relaciones públicas de una cadena hotelera, mientras que su hermano es camarero en Londres, donde reside desde verano de 2020 - todos los rumores apuntan a que este impago de la pensión por parte de Pepe correspondería a sus hijos pequeños.

Una sorprendente información sobre la que hemos preguntado a Lorena Aznar que, intentando mantenerse al margen de la polémica, ha asegurado que no va a "comentar nada" sobre la guerra que mantiene Pepe con Ivonne Reyes. Muy seria, la profesora tampoco ha confirmado ni desmentido si su exmarido tiene impagos en las pensiones que debe pasarle en concepto de manutención de Layla y Darco. "No voy a comentar nada. Lo siento. Gracias por respetar mi decisión y tratarme con cariño", ha zanjado Lorena en el vídeo que os mostramos a continuación.