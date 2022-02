López Acuña revela el dato clave de la sexta ola que debemos tener en cuenta con ómicron: "Los últimos meses"

La sexta ola del coronavirus suma ya más de 9.000 muertes en España, tras consignarse este viernes 386 fallecimientos. Los datos del Ministerio de Sanidad apuntan que la magnitud de esta onda continúa remitiendo y en este contexto se van conociendo los datos de decesos, que en la última semana ascienden a 747 y sitúan el total de fallecimientos por covid-19 desde el inicio de la pandemia a 95.995, según el recuento oficial.

Los más de 9.000 decesos notificados hasta el momento en esta sexta ola superan ya ampliamente los consignados en la quinta, que rondaron los 6.500. Este recuento no contabiliza los miles de decesos sin certificar que hubo en anteriores oleadas y que pone periódicamente de manifiesto el exceso de fallecimientos recogidos en el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo).

Así es el insecto que si encuentras en casa, debes empezar a preocuparte Si vemos a este animal en casa hay que tomar medidas para erradicarlo ya que se trata de una autentica plaga a la que hay que poner coto Antonio Agudo 11 feb 2022 - 10:00

Según los datos del MoMo, el segundo año del coronavirus, 2021, dejó en España un exceso de más 30.200 muertes, cifra que equivale, aproximadamente, a la tercera parte del exceso de mortandad que se ha producido durante toda la pandemia y que asciende a 102.760 fallecimientos que no computan en las cifras oficiales por covid.

Durante esta última ola, la tasa de letalidad por covid-19 entre la población general ha ido descendiendo, principalmente por el avance de la vacunación con dosis de refuerzo, hasta bajar del 1,7 % en el inicio de la oleada hasta el 0,9 % actual. Además, según el último informe del departamento que dirige Carolina Darias, la tasa de mortalidad entre la población general difiere según el territorio.

Las cifras de fallecidos, clave en la sexta ola

Aun así, lo cierto es que los datos de fallecidos en esta sexta ola son realmente preocupantes, y aunque la tendencia general es fijarse en la bajada de la incidencia, el ex directivo de la OMS, Daniel López Acuña, ha recordado que debemos mirar las cifras de personas que han perdido la vida y analizarlas con detenimiento.





"No se está prestando la atención necesaria al incremento de mortalidad en España en los últimos tres meses. No es solo la abrumadora cifra de ayer de casi 400 personas fallecidas, sino la tendencia ascendente como se muestra en este gráfico de Our World in Data, este aumento en el número de muertes por millón de habitantes debe ser analizado con mayor profundidad", ha asegurado el experto desde su perfil de Twitter.

El epidemiólogo ha ido más allá, apuntando a la cifra de fallecidos en esta sexta ola y asegurando que "en gran parte" se podrían haber evitado. "Se han producido cerca de 7800 muertes desde el 26 de noviembre del 2021. No son solo un daño colateral de una sexta ola banalizada, son una tragedia en gran parte evitable", han sido sus palabras.

No se esta prestando la atencion necesaria al incremento de mortalidad en España en los ultimos tres meses. No es solo la abrumadora cifra de ayer de casi 400 personas fallecidas, sino la tendencia ascendente como se muestra en este grafico de Our World in Data, pic.twitter.com/2LyHnZxMFT — Daniel Lopez Acuna (@lopezacunad) February 11, 2022