Un reconocido epidemiólogo explica lo que puede pasar con ómicron en España: "Dos, tres o cuatro semanas"

El epidemiólogo y exdirectivo de la OMS, Daniel López Acuña, ha valorado en 'La Tarde' algunas de los asuntos de actualidad de la pandemia de coronavirus. Entre ellas, por ejemplo, la decisión de Dinamarca de retirar todas las restricciones en el país. Una decisión que ha calificado de "despropósito" y ha pedido que "no sea imitado por otros países europeos". En este sentido, el epidemiólogo ha asegurado que "retirar en una sola jornada todas las restricciones ante una incidencia tan elevada como la que tienen, superior a la de España, es verdaderamente un alto riesgo".

López Acuña ha asegurado que esta decisión "es una ruleta rusa" y que la "posibilidad de contagio y transmisión de virus, aún con vacunación, dada la contagiosidad y reinfecciones de la variante ómicron , son una realidad". El virólogo se ha amparado en el aumento de la letalidad en las últimas semanas, "que tiene una expresión notablemente más alta que lo que tuvo en la ola anterior".

En este sentido, y sobre la mortalidad en nuestro país, ha querido subrayar que es "la consecuencia de la alta incidencia". El epidemiólogo ha recordado que aún habiendo más casos leves de covid-19 de la variante ómicron, la gran cantidad de casos positivos da una alta mortalidad. "La realidad es que estamos no únicamente con una cifra que oscila ligeramente, sino con un incremento notable que nos ha dado, en el caso de España, más de 6.000 muertes en diciembre y enero".

López Acuña ha recordado que no se puede pensar que esto "va a decaer automáticamente porque va decayendo la incidencia" y se ha aventurado a pronosticar que estará en descenso durante "dos, tres o cuatro semanas". Por ello, ha vuelto a relacionar el aumento de la mortalidad con la decisión de Dinamarca de retirar las restricciones: "Estas medidas y querer copiarlo en España, plantear locuras como lo que se planteaba de reducir los aislamientos y las cuarentenas cuando el virus sigue estando presente y las personas son contagiosas a los siete días nos está llevando a hacer justamente lo contrario de lo que deberíamos hacer".





López Acuña, sobre la reducción de las cuarentenas

El exdirectivo de la OMS ha querido dejar clara su postura en contra de esta decisión, que ahora mismo está siendo estudiada por el Consejo Interterritorial de Salud. "No tiene ninguna lógica epidemiológica", ha apuntado. A su juicio, "no es lo mismo una cuarentena por síntomas que una cuarentana por contagiosidad. Uno busca el control epidemiológico porque la gente que todavía es contagiosa no se puede reintegrar a su actividad ni laboral ni escolar para no contagiar a otros. Querer acortar las cuarentenas es un contrasentido hasta en términos económicos", ha opinado el experto.

"Me parece lamentable que nos estemos concentrando en eso cuando deberíamos centrarnos en ver cómo reducimos la mortalidad y cómo debemos de hacer lo necesario para poder reducir el número de contagios en el menor tiempo posible", ha añadido López Acuña. En último lugar, ha considerado que es importante no bajar la guardia y concentrar todos los esfuerzos en "proteger con la vacunación a quienes no están protegidos".

