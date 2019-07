Lolita Flores explica por qué no está abierta al amor

MADRID, 7 (CHANCE)

No es la primera vez que Lolita Flores acude al programa Sábado Deluxe y habla sobre su vida. Aunque hayan pasado muchos años de la muerte de la gran Lola Flores y de su hijo, Antonio Flores, su recuerdo sigue estando muy presente y sigue siendo uno de los clanes más importantes para la historia de nuestro país. La madre de Elena Furiase ha hablado sobre la nueva serie que se está produciendo sobre la vida de la faraona y también sobre cómo surgió la idea, pero además, ha hablado de su situación sentimental y de por qué no ha encontrado todavía a una persona con la que compartir sus días.

Aunque se queja en muchas ocasiones de que no tiene suerte en el amor y que no encuentra a nadie con el que mantener una relación seria y sentimental, Lolita Flores ha confesado que cuando queda con un hombre no le gusta que, por costumbre, se quede a dormir en su casa. Con mucha broma, sobre todo porque a Jorge Javier Vázquez le encantan estos temas, ha explicado que se puede quedar con una persona para cenar, comer, tomar algo, beber pero más tarde, cada uno en su espacio. Es decir, que a la hija de Lola Flores le gusta dormir suelta en la cama y espatarrada: "Me molesta compartir cama desde que me separé de mi último marido".

Unas declaraciones que dejaron con la boca abierta a muchos de los colaboradores que se encontraban en el plató pero que para Lolita tiene mucho sentido ya que ha explicado que cuando duerme con su hijo y este le abraza, le aparta porque le gusta dormir a pierna suelta sin que nadie la moleste. No es la primera vez que habla de que duerme con sus hijos, ahora con Elena no porque ya no vive con ella. De hecho recordemos que lo hace porque lo mismo realizaba ella cuando vivía con su madre. De esta manera, la hermana de Rosario Flores ha explicado por qué no se ha metido de lleno en una relación y lo cierto es que, cada vez vamos entendiendo más la personalidad de la cantante.