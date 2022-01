Lluvia de críticas a Dabiz Muñoz tras publicar una foto de la primera paella de 2022: “Duele la vista”

El chef Dabiz Muñoz ha vuelto a ser objeto de polémica en redes sociales tras publica runa imagen de la primera paella de este nuevo año y que bien le ha valido un aluvión de críticas por parte de sus seguidores. Algunos llegaban a asegurar que el plato “dañaba la vista”, mientras que otros salían al paso para defender al dueño del Diverxo, calificando a los críticos como “pesados” y alabando la buena pinta del nuevo plato del cocinero madrileño.

Y es que no es la primera vez que el marido de Cristina Pedroche hace saltar la polémica con sus platos o sus preferencias respecto a comidas tradicionales españolas. Ya ocurrió recientemente en una entrevista en el programa de La Sexta 'Más Vale Tarde' en la que el reconocido chef dejaba boquiabierto a los presentadores, Iñaki López y Cristina Pardo, a la hora de hablar claro sobre cómo prefiere la tortilla de patatas.

16-09-2021 Dabiz Muñoz, elegido "mejor chef del mundo" ante la orgullosa mirada de Cristina Pedroche.









Polémica paella de Dabiz Muñoz



Apenas dos días después de la entrada en el año nuevo, en una Nochevieja en la que Cristina Pedroche ha vuelto a ser la protagonista de las Campanadas con su vestido, su marido publicaba en Instagram una foto de su nueva paella para este 2022. “La primera paella del año”, celebraba Muñoz. Eso sí, se trataba de algo diferente a lo que popularmente conocen los valencianos como una “paella”. “De latas de calamares en su tinta, sofrito de col fermentada y pimiento de Espelette con pulpo moruno a la brasa”, detallaba.

La imagen, por los propios ingredientes, era la de una paella más oscura de lo habitual, y en la que podían apreciarse a simple vista únicamente los trozos de pulpo, algo que encendía a muchos de los seguidores de Muñoz en redes sociales. “¡Arroz con cosas! ¡Leer paella duele la vista!”, escribía una usuaria. Otro, que aseguraba ser valenciano, insistía en llamar al plato “arroz con cosas”: “¡Eso no es una paella es arroz en cosetes! Teu diu un valencia”. “Sinceramente NO tiene ninguna buena pinta”, añadía otro. “Pues entonces no es paella, es arroz” o “será arroz con lata de calamares en su tinta en una paella”, comentaba un último usuario.

No obstante el chef ha recibido también apoyo de muchos de sus fieles, que calificaban a los críticos de “pesados”, que “agotan” y recriminaba otro: “Pero luego está bien hacer lasaña de atún o carbonara con nata”.









Dabiz Muñoz y la tortilla de patatas: ¿con cebolla?



"A mí me gusta todo, me gusta desde una buena tortilla de patatas, sin cebollas", remarcaba el chef en una entrevista en 'Más Vale Tarde' el pasado septiembre, desvelando así su posicionamiento ante uno de los debates culinarios más sonados entre la gente y generando polémica en el propio programa.

"¡Te lo iba a preguntar!", exclamaba Pardo entre risas. "¡No!", se le escuchaba lamentarse a López. "Aquí vamos despidiendo... ¿Qué me estás diciendo, Dabiz?", declaraba el conductor del espacio, sin creerse que el gran cocinero hubiese reconocido que prefiere la tortilla sin cebolla por el sabor que deja. Mientras tanto, la presentadora no podía dejar de reír.

"Esto es un poco tragedia, eh", se lamentaba López. "Odio el sabor dulzón que le da la cebolla a la tortilla de patatas, Iñaki. De verdad, lo odio", se justificaba el marido de Cristina Pedroche, dejando muy sorprendido al presentadora. Ante sus caras de asombro, Muñoz no dejaba de repetir que "lo odia".

"Pero, ¿Esto no se puede operar ya?", reaccionaba el periodista muy irónico, lo que hizo reír al entrevistado y a su compañera. "No, que te entiendo, que te entiendo", aseguraba López, fingiendo decepción. "Pero bueno, a mí me gustan todas las cosas en general", aseguraba el cocinero, dejando claro que le gusta toda la comida. "Lo sé", corroboró el conductor del espacio de laSexta.