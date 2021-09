Dabiz Muñoz deja a cuadros a Iñaki López con su truco para la tortilla de patata: "¿Qué estás diciendo?"

Iñaki López y Cristina Pardo han contado con la visita de Dabiz Muñoz en 'Más vale tarde'. Esto se debe a que el cocinero acaba de ser premiado con el 'The Best Chef Awards 2021', galardón que, para él, también supone un reconocimiento a la cocina madrileña y española. A raíz de esto, los presentadores no dudaron en preguntarle por todas sus dudas respecto a la comida de vanguardia.

"Eres una persona que ha experimentado mucho con la comida, con mucho éxito. Entonces, desde ese punto de vista, me gustaría saber qué opinas de los puristas de la comida", comenzaba preguntando la conductora del espacio de laSexta. "Yo creo que cada uno tiene su opinión, sus gustos... El problema es que en gastronomía hablamos de cosas tan efímeras como qué es lo que le gusta a tu paladar", explicaba el entrevistado.

"Es muy difícil tangibilizar lo que está bien o lo que está mal porque tiene mucho que ver con el individuo que se está comiendo el plato y con su historia, con su infancia, con qué ha hecho en la vida y cómo ha comido, dónde ha crecido y cuál es su cultura...", agregaba, dejando claro que cada persona puede tener un gusto muy particular por su evolución y experiencia personal.

"Yo, solamente, distingo entre cocina buena y cocina mala", aseguraba el cocinero tras reconocer que, aunque sabe que es "una frase muy manida", "es la verdad". "A mí me gusta todo, me gusta desde una buena tortilla de patatas, sin cebollas", remarcaba el chef, desvelando así su posicionamiento ante uno de los debates culinarios más sonados entre la gente.









"¿Esto no se puede operar ya?"

"¡Te lo iba a preguntar!", exclamaba Pardo entre risas. "¡No!", se le escuchaba lamentarse a López. "Aquí vamos despidiendo... ¿Qué me estás diciendo, Dabiz?", declaraba el conductor del espacio, sin creerse que el gran cocinero hubiese reconocido que prefiere la tortilla sin cebolla por el sabor que deja. Mientras tanto, la presentadora no podía dejar de reír.

"Esto es un poco tragedia, eh", se lamentaba López. "Odio el sabor dulzón que le da la cebolla a la tortilla de patatas, Iñaki. De verdad, lo odio", se justificaba el marido de Cristina Pedroche, dejando muy sorprendido al presentadora. Ante sus caras de asombro, Muñoz no dejaba de repetir que "lo odia".

"Pero, ¿Esto no se puede operar ya?", reaccionaba el periodista muy irónico, lo que hizo reír al entrevistado y a su compañera. "No, que te entiendo, que te entiendo", aseguraba López, fingiendo decepción. "Pero bueno, a mí me gustan todas las cosas en general", aseguraba el cocinero, dejando claro que le gusta toda la comida. "Lo sé", corroboró el conductor del espacio de laSexta.