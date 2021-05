Llegan los exámenes finales: ¿cómo podemos contener los nervios?

Los temidos exámenes finales están a punto de empezar para más de ocho millones de alumnos de enseñanzas no universitarias, y para cerca de dos millones de estudiantes de enseñanzas superiores. En un nuevo curso marcado por las clases on line o mixtas, gestionar la ansiedad y el miedo es fundamental para que rindan en estas pruebas. A veces, un simple “tu puedes” ayuda. En este curso, las enseñanzas no universitarias hacen exámenes presenciales. En las superiores, depende de la titulación y de la asignatura.

En casa de Raquel se viven momentos muy tensos. Madre de dos adolescentes que han tenido clase presencial solo algunos días a la semana, el mes de las flores es un calvario. Hace un par de semanas en su hogar se vivió “más que nervios, agobio, porque el trimestre es muy corto y el hecho de ir solo dos días a la semana presencialmente al instituto no facilita las cosas para preparar los exámenes”. Afortunadamente, nos cuenta, se retrasó dos semanas la evaluación. Veremos cómo gestionan esa ansiedad cuando llegue el momento.

Los universitarios no lo llevan mejor. Lucía se siente “un poco perdida”. Las pruebas on line dejan muy poco tiempo para contestar preguntas, “a veces ni da tiempo a leer todo el enunciado”, además la vuelta a los exámenes presenciales “se nos está haciendo un poco raro, porque no sabemos cómo van a ser, aunque algunos profesores nos han anunciado ya que aplicarán el mismo método, con tiempo muy limitado”.

Los psicólogos nos dan algunas claves para intentar afrontar esas pruebas sin la tan temida ansiedad que puede hacer fracasar a los chavales:

Ir descansado al examen, dormir las horas suficientes. Tomar una infusión o dar un paseo, hacer ejercicios de respiración antes y durante la prueba, leer bien y con calma las preguntas y ser muy positivo.

¿Y qué podemos hacer para ayudarles en casa? Hemos acudido a un “coach” especializado en liderazgo emocional para que nos aconseje. Seby García nos recomienda que hagamos entender a nuestros hijos “que esa emoción incómoda es normal, y que hay que aceptarla porque es el indicador de que deben superar un reto, además hay que hacerle ver que en otras ocasiones en las que ha tenido que superar momentos difíciles, ha tenido la fortaleza y la capacidad suficiente para poder hacerlo”.