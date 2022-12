Te llaman y aparece el nombre de tu banco: así funciona la nueva estafa de la que advierte la Policía Nacional

La Policía Nacional ha advertido a través de su cuenta de Twitter de un nuevo tipo de estafa, el spoofing. Esta estafa consiste en un conjunto de técnicas que usan los ciberdelincuentes para realizar una suplantación de identidad y así poder obtener la información privada de sus víctimas en Internet.

En este tipo de casos, los estafadores llaman a los usuarios haciéndose pasar por la entidad bancaria en donde tienen su cuenta. De hecho, los bancos por los que estos delincuentes se hacen pasar con más frecuencia, recomiendan que nunca confiemos en una llamada del banco que no estamos esperando.

Por norma general, estas estafas suelen ser por SMS o correo electrónico, y suele ser evidente que se trata de una estafa. Pero, en el caso de que sea a través de una llamada telefónica, y que en la pantalla aparezca el nombre de la compañía, hace que sea más fácil pensar que es nuestro banco y no un estafador.

Suelen poner como excusa que nos llaman porque ha salido un nuevo producto financiero, que hay un ingreso retenido por error o que hay una forma mucho mejor de invertir nuestros ahorros. Al ser una llamada telefónica, los usuarios apenas tienen tiempo de pensar y dan los datos de su tarjeta bancaria.

Los bancos nunca pedirán nuestros datos de esta forma

Pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que los bancos nunca piden a sus clientes sus datos a través de ningún tipo de medio, como los SMS, por teléfono, correo electrónico, etc. Esto se debe porque el banco ya tiene acceso a esta información en su base de datos. Mucho menos nos pedirán los credenciales de nuestra banca electrónica, ni la numeración de la tarjeta, entre otras cosas.

Si ya has recibido este tipo de llamada y has dado los datos que te han pedido, debes llamar cuanto antes a tu entidad bancaria y avisar, para que los estafadores no puedan sacar el dinero. Además, también tendrás que ponerte en contacto con las autoridades y darles pruebas de lo que ha pasado, para que estén alerta y avisen de este tipo de estafas a los demás usuarios.