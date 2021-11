Limpia tu plancha correctamente y evita que se rompa con estos sencillos pasos

¿A quién no le gusta tener su ropa sin arrugas? La plancha es una de nuestras mejores amigas cada vez que necesitamos ponernos algo y salir, por ejemplo, a cenar. A menudo tenemos camisetas, camisas o vestidos con varias arrugas, bien porque no los hemos planchado correctamente o porque no disponemos de una plancha en casa. Cuidar nuestra plancha, si tenemos una, es tan importante como utilizarla bien y saber utilizarla. Por eso mismo, hoy hablaremos sobre cómo cuidar tu plancha y cómo limpiarla correctamente para su buen funcionamiento. Atentos/as porque algunos consejos os servirán para utilizarlos cada día.

Conozcamos mejor la plancha

Antes de empezar con los consejos sobre la limpieza y cuidado, empezaremos por contar la historia de la plancha y cómo ha llegado a ser uno de nuestros básicos hoy en día.

En el siglo IV a.C., los antiguos griegos ya consideraban como signo de refinamiento vestir sin arrugas, pero pocos de ellos conocían el calor, era más bien una especie de rodillo con el que se repasaban las prendas de lino . Dos siglos después, fueron los romanos los que empezaron a usar una especie de mazo con el que se martilleaba las arrugas. La primera plancha europea que se conoció fue el alisador de madera, vidrio o mármol y que hasta el siglo XV se utilizó también en frío. Estas planchas eran cajas calientes donde se le colocaban ladrillos previamente calentados. Y te preguntarás, ¿quién inventó la plancha? Bien, pues la primera plancha eléctrica fue inventada en Nueva Jersey por Henry W. Seely en el año 1882. Una plancha que tenía un arco voltaico abierto pero que finalmente no pudo ser aprovechado ya que en las casas no había red eléctrica y no existía un termostato para regular la temperatura y evitar así, que las prendas se quemaran. Por otro lado, la plancha de vapor fue inventada por una compañía de limpieza llamada “Eldec Company”, con un orificio de salida en las primeras de ellas.





¿Cómo limpiar la plancha?

A medida que usamos la plancha, y al estar en contacto con agua, va generando cal o sarro poco a poco, así que intenta fijarte bien, y si la próxima vez que la utilices suelta un líquido marrón o blanquecino, ya sabrás a qué se debe.

Limpia la superficie

Para limpiarla podemos utilizar estos dos métodos que, seguro, te vendrán genial.

El primero de ellos es utilizar vinagre y sal : mezclamos el vinagre y la sal en un recipiente pequeño y con la mezcla, y ayuda de una esponja, la repasamos por la suela de nuestra plancha. Y el segundo es utilizar bicarbonato de sodio y agua . En este caso, añadiremos dos cucharadas de bicarbonato y una de agua, y posteriormente, con la mezcla creada, frotaremos por toda la superficie. Tanto el bicarbonato sódico como el vinagre, son productos que eliminan las manchas y devuelven el brillo original a esas partes metálicas.

Limpia el depósito

Por lo general, el depósito es extraíble y para realizar una limpieza correcta debes sacarlo de la base, agregar agua y vinagre y dejarlo unos 15 minutos para que pueda hacer efecto. Transcurrido ese tiempo, vaciaremos el depósito y lo enjuagaremos con agua antes de devolverlo a colocar. Limpiar el calderín, un aparato y área donde se produce el vapor, es muy importante. Se debe vaciar y limpiar con regularidad y, igual que antes, utilizaremos vinagre para poder eliminar todo lo que no la haga funcionar como es debido.

Auto limpieza

En muchas planchas existe el botón de auto limpieza y que, dependiendo de la marca y modelo, se activará de una manera u otra. Aún así puedes seguir estos pasos para su activación: llenar el depósito de agua hasta mitad, colocar la plancha en posición horizontal sobre la base y pulsar el botón de autolimpieza que tengamos. Así de fácil.

Por último, acuérdate siempre de guardar tu plancha correctamente, en posición vertical, en un armario o en un lugar fresco, que carezca de humedad y además, si quieres añadir un extra de olor a tu ropa, puedes perfumar el agua de la plancha. Seguro que te queda genial.