La 'ley rider' cumple dos años sin mucho éxito: los repartidores consultados por COPE prefieren ser autónomos

El 12 de agosto se cumplen dos años desde la entrada en vigor de la ley rider, que intentaba regular las condiciones laborales de los repartidores para que pasaran a ser asalariados y no autónomos. Después de 24 meses, la mayoría de los trabajadores de estas plataformas, siguen siendo autónomos. Además, de las cinco grandes plataformas de reparto que había en agosto de 2021, solo quedan tres.



La ley se aprobó sin el apoyo de los repartidores ni de las empresas. De hecho, los riders consultados prefieren ser autónomos porque de esta forma se organizan el horario ellos y pueden cobrar más. “Manejo mi tiempo, mi horario, mi estrategia de trabajo y mi sueldo”, nos cuenta uno de ellos. Al pasar de ser autónomo a asalariado, las condiciones cambiarían: “Mis condiciones cambiarían drásticamente, no me gusta cumplir un horario fijo o tener un sueldo fijo y estar limitado a ganar siempre el mismo salario o no depender únicamente de mi trabajo”.

Muchos de ellos trabajan aproximadamente diez horas diarias de media, algunos días llegan a trabajar más de doce horas. Descansan, según han contado a COPE, un día a la semana, nunca sábado ni domingo porque son las jornadas con más trabajo y el sueldo depende del número de pedidos. El verano es la peor temporada porque se notan las vacaciones y la demanda es más baja, además el calor lo complica más todavía.

“El ánimo de la norma era defender las situaciones injustas, los abusos o los excesos que se estaban produciendo en este entorno”, explica Pilar Cascón, abogada laboralista y Secretaria de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional de Laboralistas.