Laura Pausini, al borde del llanto al recoger su premio en Madrid

MADRID, 9 (CHANCE)

Laura Pausini ha regresado a nuestro país por la puerta grande. La italiana no quiso perderse la 14 edición de LOS40 Music Awards en una noche donde recibió un premio de lo más especial. La emisora musical quiso reconocer sus 25 años de carrera con un premio en la categoría Golden.

Impecable de Versace, Pausini subió al escenario para recoger este premio y se mostró de lo más emocionada durante su discurso: "Saber que España desde hace 25 años me trata con este respeto y cariño me hace sentir muy orgullosa. Todavía me emociona enormemente sólo pensar cómo este país me recibió, cómo me hizo sentir como en casa de inmediato y cómo me hizo crecer no sólo por tratarme como una voz local sino como trampolín en todo el mundo. No tiene precio para mí lo que he vivido y he recibido de España en estos años".

Un discurso en el que no quiso dejar de elogiar a nuestro país: "No puedo encontrar las palabras adecuadas para expresar cómo me siento al recibir este Golden. La música ha sido mi fiel aliada desde mi infancia y desde siempre canto en muchos idiomas porque me emociona ser más cercana al público con las letras que escribo. Saber que España desde hace 25 años me trata con ese respeto y cariño, me hace sentir nada como una hermana y así es como yo os considero a vosotros: Mis Hermanos. Cada lugar para mí es una persona y por eso es fácil enamorarme cada día más de ti España. Me conmueve recibir este premio y prometo dedicarme con la misma pasión a todo lo que vendrá en el futuro. Como una promesa de matrimonio. Gracias 40 Principales, gracias a mi compañía y gracias a todos mis fans".

Y reiteró el agradecimiento a sus fans españoles, los verdaderos partícipes de todo esto: "Mi corazón vuelve a España para revivir uno de los momentos más increíbles de mi carrera: el lanzamiento de mi primer álbum en español y con el que conseguí un hito sin precedentes. Más de 1.300.000 discos vendidos que me convirtieron y me sitúan a día de hoy en la artista internacional que más discos ha vendido en toda la historia musical de España. Un álbum que celebramos con una edición especial #25Aniversario, recopilando en una caja un producto con material inédito en un formato de lujo. 3 CD, 1 Vinilo, 1 DVD con el especial de TVE 1995 "Un Año de Éxito" y un booklet de 36 páginas con fotos y material inédito. Llegué a España siendo una auténtica desconocida y recibí la mejor acogida que jamás hubiera podido imaginar. ¡GRACIAS ESPAÑA!".