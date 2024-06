Laura Matamoros reacciona al embarazo de Alejandra Rubio

MADRID, 20 (CHANCE)

La noticia del embarazo de Alejandra Rubio ha supuesto una auténtica revolución mediática en el mundo del corazón y no se habla de otra cosa desde que el miércoles trascendiese a través de la revista ¡HOLA!

Este jueves hemos podido hablar con Laura Matamoros y le hemos preguntado por ello... pero también por cómo han sido estas semanas desconectadas tras su vuelta de 'Supervivientes 2024': "Ha sido dura, pero he vuelto a mí misma, que es lo que necesitaba, con mis hijos y con mi gente".

En cuanto al bombazo, la hija de Kiko Matamoros ha confesado estar "súper contenta y si es chico le puedo dar de todo" y, además, ha asegurado que ha enviado "mensajes a toda la familia, es una noticia que emociona a cualquiera".

Laura está feliz por ambos ya que "si se quieren, se apoyan y todo es fenomenal, todo es increíble" y sobre cómo se lo ha tomado su tía, Mar Flores, ha desvelado que "ayer lo dijo ella, que muchas gracias a todos por el apoyo, o sea que la noticia es una alegría, hay que verlo así".

La influencer tiene claro que su primo "va a ser buen padre, todo son etapas en la vida que hay que vivir y hay que estar, creo que lo va a hacer fenomenal". Eso sí, de la polémica que hay por la supuesta enemistad entre Terelu y su tía no se ha querido pronunciar: "No me entero de nada, alguna parte de mi cabeza sigue en Honduras".