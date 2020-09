Las primeras palabras de Paz Padilla en televisión tras la muerte de su marido: "Le di las gracias"

La presentadora y humorista, Paz Padilla, ha acudido este sábado a 'Sálvame Deluxe' para contar de primera mano cómo ha sido uno de los peores verano de su vida. Para una de las cabezas visibles de Mediaset, el verano ha arrancado con la dura pérdida de su marido y el posterior fallecimiento de su madre.

Han sido muchas las muestras de cariño y apoyo que ha recibido durante estos meses, tal y como ha explicado a Jorge Javier, que ha vuelto de vacaciones esta misma semana para dar comienzo al nuevo curso televisivo. Se ha mostrado emocionada, hablando con respeto al que ha reconocido que era "el amor de su vida", pero ha hablado con serenidad y valentía.

Así lo han podido comprobar sus compañeros, de quien ha estado arropada en la primera entrevista que ofrece después de este duro trance que le ha tocado vivir. Entre las colaboradoras también ha estado Mila Ximénez, otra de las protagonistas de este verano después de que a comienzos de junio le detectasen un cáncer de pulmón.

Los últimos meses junto a su marido

Con un vestido blanco y negro, Padilla ha explicado a los espectadores y a los allí presentes que ha vivido estos meses junto a su marido de manera muy especial. "La muerte es parte de la vida. Un bebé ya tiene edad para morirse", ha comenzado explicando, en una entrevista en la que la muerte y su papel en la sociedad ha sido importante.

"La gente no quiere aceptar que la muerte es parte de la vida, pero la muerte está orquestada y yo he decidido hacer una muerte bonita", ha recalcado la humorista. "En sus últimos seis días llené la habitación de flores, de música, de olor a lavanda y le di las gracias", ha dicho emocionada.

Aunque ahora lo cuenta con una voz entrecortada, pero serena, lo cierto es que este 2020 no ha sido un año fácil para Paz Padilla, quien ha anunciado que va a comenzar a trabajar este próximo miércoles. Ella y su marido han querido tener intimidad y por eso han decidido no contar nada a la opinión pública mientras duraba la enfermedad, un trago difícil, ya que Paz ha reconocido que lloraba en silencio. "Lloré en silencio. He llorado en silencio y a escondidas, entre bambalinas", ha explicado este sábado.

Durante estos meses, marcados especialmente por el coronavirus, Paz ha reconocido haber estado disfrutando de su alma gemela: "Lo único que le he podido dar es amor. Amor Blanco. Le he dicho muchas veces 'te quiero, te quiero'". Por eso, ella ha sido una de las pocas personas que se ha sentido "feliz" durante el confinamiento.

Una voz a la esperanza

Esto le daba la oportunidad de estar junto a él en casa en todo momento y disfrutar de la hija de su marido, con quien ha entablado una relación muy especial.

Asimismo, Paz Padilla también ha explicado cómo ha sido el proceso."Nos dijeron en Urgencias que había un tumor y que este era muy malo. Desde entonces he querido cambiar muchas cosas, como la alimentación, para saber si así mejoraba", ha explicado, aunque ha reconocido que su marido ha sido desde el primer momento consciente de que el tumor que tenía era muy malo. "Nadie se muere sin saber que se está muriendo", ha dicho, por eso ha querido reconocer la labor de los médicos de Medicina paliativa.

Meses después, Paz ha vuelto a cobrar la ilusión y la esperanza de que en algún momento volverá a unirse con su marido. Aunque se abre al amor, es consciente de que no se va a enamorar como lo ha estado hasta ahora, un romance que comenzó de joven y que ha continuado (con interrupciones) en la edad adulta. Una vida junto a él por el cual va a seguir intentando ser feliz. De hecho, este sábado ha despedido el Deluxe bailando junto a su hija y a sus compañeros.

