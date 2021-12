Las preguntas de la sexta ola: ¿contagian más los no vacunados? ¿Para qué sirve el pasaporte covid?

La evidencia científica ha demostrado que la vacunación contra la covid reduce el riesgo de que las personas se contagien de la enfermedad y disminuye los síntomas si se contrae esta enfermedad. Esto se ha podido demostrar con los datos actuales de la pandemia. Los contagios están creciendo de manera exponencial por la llegada de la variante ómicron,

La incidencia acumulada es mucho mayor que hace un año cuando no estaba aprobada ninguna vacuna, aunque hay que tener en cuenta que en la actualidad no hay prácticamente restricciones y que se están haciendo muchas más pruebas de detección de la covid. Pese a estos números que podrías reflejar una situación peor que hace un año, lo cierto es que la presión de las UCI y el número de fallecidos ha disminuido considerablemente, aunque sigue siendo preocupante.

Esta reducción de ingresados y fallecidos respecto a hace un año cuando no se había iniciado la campaña de vacunación se explica por la protección de las vacunas. Pese a esto, hay un sector de la población que se niega a recibir la vacunación y se ha generado un debate en cuanto a si estas personas tienen más riesgo o no o ponen en peligro a toda la población.





Los no vacunados tienen más probabilidades de contagiarse, ingresar en los hospitales o fallecer

Los datos están ahí. Un estudio de los Centros para el Control de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC)analizó hace un mes a 482.464 personas que se habían contagiado de covid distinguiendo entre vacunados y no vacunados. Las conclusiones a las que ha llegado este equipo de científicos es que las personas sin vacunar tienen el triple de probabilidades de contagiarse y el doble de riesgo de tener una patología grave que le obligue a ser hospitalizado. Además, revela una incidencia mayor entre personas no vacunadas con un 30,1% frente al 8,7% de contagios que presentan los vacunados. Respecto a los fallecidos, la tasa bruta de mortalidad en pacientes no vacunados fue de 0,43 por cada 1.000, mientras que de los que tenían la pauta completa fue de 0,6 por cada 1.000. Por tanto, las probabilidades de muerte de los no vacunados son siete veces mayores.

Pero no solo pueden verse perjudicados ellos mismos y los expertos consideran que el sector de población que no se vacuna está provocando que los contagios aumenten. Una investigación realizada por el Instituto Pasteur revela que en una situación epidemiológica relativamente baja, las personas que no están vacunadas pueden contagiar hasta cuatro veces más que una persona vacunada y en un contexto de una incidencia muy elevada como la que se está viviendo en la actualidad, los no vacunados podrían contagiar hasta diez veces más. Siguiendo esta línea, un estudio realizado en Países Bajos investigó a 113.582 contagiados y las conclusiones destacan que las personas que dieron positivo pero estaban vacunadas contagiaron un 70% menos a sus contactos que los que no habían recibido la vacuna.

Con estos datos se puede observar que los no vacunados están contribuyendo a aumentar los contagios por covid, pero no son solo los únicos causantes, ya que el principal objetivo de las vacunas es reducir los síntomas de la enfermedad y no pueden evitar los contagios, aunque sí los reducen. Por otro lado, los estudios revelan que a quienes más afecta la no vacunación es a las propias personas que no tienen la pauta completa, con mayores posibilidades de sufrir una patología grave, pero también ponen en riesgo al resto de personas debido a que la propagación es mayor si no se ha recibido la pauta completa.

El pasaporte covid, una medida con poco sentido en España

Por otro lado, la imposición del pasaporte covid en ciertas comunidades ha mostrado que no ha tenido los resultados esperados y no ha impedido los contagios. Los datos anteriores muestran que la vacunación reduce las probabilidades de contagiarse, pero no evita que una persona infecte, por lo que el pasaporte covid no garantiza la seguridad de no contagiarse. Por este motivo, los expertos explican que esta medida se ha planteado con el propósito de fomentar la vacunación de la población no vacunada. ¿Tiene sentido esta medida en un país como España que tiene la mayor parte de sus ciudadanos con la pauta completa?





Una investigación de la Universidad de Oxford muestra que esta medida tiene sentido en aquellos países con un porcentaje de vacunación bajo. Las informaciones revelan que Israel con un aumento de 243.151; Francia, con 127.823; Suiza, con 64.952; e Italia, con 66.382 fueron países en los que sí fue efectiva esta medida para fomentar la vacunación. Sin embargo, en países como Alemania y Dinamarca no tuvo prácticamente impacto ya que el porcentaje de vacunación era alto y el margen de mejora era muy limitado.

De esta manera, las informaciones muestran que el motivo principal de implementar el pasaporte covid no es limitar los contagios, ya que la vacuna no protege al 100% de los contagios y no genera zonas de seguridad. El objetivo es fomentar la vacunación, pero en un país como España con una tasa de vacunación tan alta no tiene un efecto relevante. Esta situación ya la advirtió Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, quien aseguró que no ve "necesario el pasaporte covid para entrar en los sitios con el alto porcentaje que hay en España".