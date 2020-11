Las palabras de Edu Madina que apuntan al comportamiento de Sánchez: "En tres semanas no se acuerda nadie"

La hemeroteca puede jugar, en muchas ocasiones, en nuestra contra. Más especialmente si estás en el foco mediático, como le ha ocurrido a más de una vez al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuyas declaraciones -así se ha demostrado- son muy cambiantes en función de sus necesidades concretas en un momento determinado. El último ejemplo se ha vivido con los pactos para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en los que el Gobierno de coalición, liderado por Sánchez, no ha dudado en llegar a un acuerdo con EH Bildu y ERC. Una decisión que se contradice con las propias palabras de Sánchez cuando el año pasado dijo que nunca pactaría con los independentistas.

Un asunto en el que se ha convertido como protagonista el exdiputado del PSOE en el Congreso de los Diputados, Eduardo Madina.

Se trata de una entrevista de un usuario en la red social Twitter, que recoge unas declaraciones del exdiputado socialista para Jot Down con el texto: "Últimamente me acuerdo mucho de esta explicación de Edu Madina sobre cómo ahora algunos políticos no tienen reparos en contradecirse y cómo los acontecimientos van tan rápido que a nadie le importa demasiado".

Últimamente me acuerdo mucho de la explicación de @EduMadina sobre cómo ahora algunos políticos no tienen reparos en contradecirse y cómo los acontecimientos van tan rápido que a nadie le importa demasiado.



(Video via @JotDownSpain)

En sus declaraciones, Madina apuntaba que "Estás formando parte de un guion de serie de Netflix o HBO que ya no atendía al principio de contradicción". A continuación y recordando su época en el PSOE, afirmaba que "Lo llevaba fatal cuando sabía que tenía que decir una cosa que era la contraria de algo que dije nueve meses antes". Y recordó que "alguna vez lo tuve que hacer".

"Me tiraba tres días tocado sin poder explicarme a mí mismo, porque eran cambios de opinión sobrevenidos con los que yo no estaba de acuerdo", continuó diciendo en la entrevista y añadió: "Una posición editorial en mi partido o en mi grupo parlamentario. Esto ahora opera en el ciclo de las 24 horas", lamentaba.

"No sé si es buena noticia"

En la entrevista en cuestión, Madina continuó diciendo que "No hay principio de contradicción. Puedo decir exactamente lo contrario a lo que dije ayer y no tengo miedo a cómo vaya a influir esto en las dinámicas de voto porque sé que la velocidad de los capítulos en esta serie de la que estamos formando parte todos, va a hacer que dentro de tres semanas ya no se acuerde nadie de esta parte del guion".

Sobre el principio de contradicción, el exdiputado socialista decía que "ya no está, ya no opera".

"Somos parte de una escenificación de aparentemente el campo deliberativo que tenemos atribuidos en las instituciones muy mezclado, por cierto con las tertulias", continuaba.

En ese momento de la entrevista, el entrevistador le preguntó si esta premisa también podría aplicarse a personas. "Incluso algunas personas que han pasado rápidamente de uan tertulia a un escaño", concluyó la entrevista.

Un mensaje con gran repercusión en la red social, al que incluso Eduardo Madina ha respondido: "Te diría que me alegro mucho pero no sé si es buena noticia", ha escrito Madina.