Las obras del Prado, sin quien las restaure durante el estado de alarma

Disfrutar de una obra de arte es uno de los mayores privilegios que cualquier persona se puede permitir. Ver una buena película de Charles Chaplin o disfrutar de un libro. No importa el tiempo que tenga ese libro, no importa el tiempo que tenga esa obra de arte o esa película. La cultura y el arte no tienen edad. Jamás envejecen. En COPE.es hemos entrevistado a Enrique Quintana, Coordinador Jefe de Restauración del Museo de Prado.

El Prado se encuentra cerrado al público y no hay actividad en ninguno de sus departamentos. El coronavirus ha atacado también a uno de los emblemas culturales de España y del mundo. Bien es cierto que las obras hay que mantenerlas en buen estado siempre. Pase lo que pase y aún en estas circunstancias. Por ello, “lo más importante es la climatización de todo el espacio para que las obras se mantengan en las mejores condiciones las 24 horas del días y los 365 días del año”. Hay personas que se dedican exclusivamente a esta labor.

Cuando el Museo está abierto, esta labor de adecuación de temperatura es más complicada, ya que la presencia de personas en una Sala puede alterar la humedad. Pero ahora que está cerrado y no hay visitantes el control “es perfecto”.

Para que las pinturas estén en perfectas condiciones de conservación, requieren una humedad del 55% y 21-22 grados de temperatura, tal y como nos ha indicado el Coordinador Jefe de Restauración del Prado. La presencia de seres humanos altera estos parámetros. Así que, digamos que ahora los técnicos encargados acotan perfectamente estos valores.

Sin embargo, si hubiese alguna anomalía se pondría en marcha un Plan de Emergencias que es habitual en el Museo, por el cual si hubiese algún incidente se acudiría al Museo para intervenir en el problema que pudiese surgir. El Plan de Emergencia indica a los trabajadores cómo actuar ante determinadas situaciones. Ahora mismo el Prado se encuentra “perfectamente conservado”. Todos los días se llevan a cabo controles para ver que las obras están y el edificio se encuentra en buenas condiciones.

“Es una pena ver el Museo vacío y es algo excepcional”. Cuando ha tenido que ir estos días, asegura que ver las Salas vacías extraña, porque no es lo quisiéramos todas las personas que trabajan “al pie del cañón”. Su labor no es un servicio esencial, pues "la restauración puede esperar". Las obras están en perfectas condiciones. Cualquier intervención que vaya a realizarse en una obra de arte debe ser totalmente meditada y con todas las garantías. Ahora mismo, no podrían cumplir estas medidas. Aparte del riesgo que supondría “el trabajo en equipo”, asegura.

Sin embargo, el personal de seguridad y mantenimiento sí se encuentran dentro de esos servicios esenciales. Aquellas personas que se encargan de salvaguardar las joyas que se encuentran en el Prado y las que trabajan para mantener todo el espacio en la climatización idónea. Todo con un objetivo muy claro: para que las obras se mantengan en las mejores condiciones y no “sufran”.

Una manera de acercar el Prado ante su cierre: la iniciativa #PradoContigo

Es una forma de tener el Museo accesible, y seguir disfrutando con las obras del Prado y de las actividades que se llevaban a cabo antes del estado de alarma. Gracias a las nuevas tecnologías. Para Quintana “es una maravilla por el interés que ha despertado en la gente”. A partir de mañana, la gente podrá preguntar a través de Instagram a los especialistas del Prado.

Se calcula que el número de usuarios de la web del Museo se ha incrementado en un 258% respecto al mes de febrero y ha superado en un 125% el alcance en sus redes sociales. Todas esas personas que no pueden entrar en la Galería presencialmente... están viviendo más que nunca las obras que allí “descansan”. Al margen de la COVID-19 y siempre sobreviviendo a los diferentes retos que ha vivido a lo largo de su existencia la Humanidad.

Además, este experto ha incidido en la página web a través de la cual podemos disfrutar de diferentes aspectos del Museo. “Podrías pasar toda la vida descubriendo cosas nuevas”, aseguraba.