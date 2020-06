Las mejores frases de Gandalf en El Señor de los Anillos no están en los libros de Tolkien, revela Sir Ian McKellan

MADRID, 1 (CulturaOcio)

La compañía del anillo ha vuelto a reunirse 20 años después del estreno de la primera película de El Señor de los Anillos y, de la mano del anfitrión Josh Gad, han revelado algunos detalles curiosos sobre los personajes y su adaptación al cine.

A través de su canal de YouTube, y como parte de su programación especial durante la cuarentena, el actor y presentador Josh Gad ha estado reuniendo al elenco y los directores y guionistas de películas como Los Goonies o más recientemente El Señor de los Anillos.

Gad reunió a las estrellas de la trilogía original de El Señor de los Anillos, entre los que se incluyen Elijah Wood (Frodo), Sean Astin (Samwise), Dominic Monaghan (Merry) y Billy Boyd (Pippin), Ian McKellan (Gandalf), Viggo Mortensen (Aragorn), Orlando Bloom (Legolas), Sean Bean (Boromir), John Rhys-Davies (Gimli), LIv Tyler (arwen) y Andy Serkis (Gollum).

Todos ellos estuvieron presentes en la reunión virtual contando anécdotas del rodaje y algunos secretos ocultos de las cintas, como las geniales líneas de diálogo de Gandalf que no aparecen en los libros. Sir Ian McKellan, que interpreta al mago, explicó que algunas de sus frases fueron obra de la guionista Philippa Boyens, incluida la que le dice al balrog en las minas de Moria.

"Gandalf no dice 'no pasarás' en el libro, dice 'no puedes pasar", explicó el veterano actor sobre una de las escenas más emblemáticas de La Comunidad del Anillo. El actor, aunque no era conocedor de la obra de Tolkien, se paseaba por los sets de rodaje con las novelas, que investigó a conciencia mientras trabajaba en su personaje.

https://youtu.be/l_U0S6x_kCs

Y tal y como explicó Boyens, esa no es la única gran frase de Gandalf que salió de su puño y letra. "Una de las primeras cosas que escribí para Peter (Jackson), y por las que me dieron el trabajo, fue: 'Un mago nunca llega tarde Frodo Bolsón. Tampoco llega temprano. Llega justo cuando se lo propone", añadió la guionista sobre otra de las icónicas líneas de Gandalf.

"Esa es una frase de Phillipa, no de Tolkien", certificó Peter Jackson dando el reconocimiento que se merece a la guionista. Si algo demostró la reunión de El Señor de los Anillos es que sus protagonistas siguen muy unidos tras los dos años que duró el rodaje de la trilogía. Y que aún a día de hoy, dos décadas después de su estreno, aún hay muchos secretos ocultos tras las películas esperando a ser revelados.