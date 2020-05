Gafas misteriosas, ayuda al tercer mundo y una dura enfermedad: así es Bono, el líder de 'U2'

El cantante de U2, Bono, celebraba esta semana su 60 cumpleaños. Su verdadero nombre es Paul David Hewson y está casado con una activista y empresaria irlandesa, Alison Hewson. Ambos se conocieron en la escuela Mount Temple Comprehensive School. Pero crecieron y tomaron caminos diferentes, Bono se centró en la música y Alison se licenció en Política y Sociología por la University College de Dublín.

Víctor Lerena

Tienen cuatro hijos y la mayor de ellos, Jordan Joy Hewson, formó parte de la lista de ‘Los 30 menores de 30 que han hecho fortuna’, según la revista Forbes en 2018. Speakable, una compañía tecnológica centrada en las redes sociales, es uno de sus proyectos profesionales que fundó en 2016.

Elijah Hewson es otra de las hijas del cantante de U2 y sigue los pasos de su padre en el mundo de la música. Y el más pequeño es John Hewson, aunque todavía no se sabe qué camino tomará.

Bono, nominado al Premio Nobel de la Paz

Bono siempre ha aportado su granito de arena para ayudar a los más desfavorecidos. El cantante de U2 ha ayudado a combatir la pobreza en África, ha mostrado su posición a favor de la cancelación de la deuda externa de los países del tercer mundo y ha colaborado en organizaciones como Amnistía Internacional, Free Burma, The Chernobyl Children's Project, The One Campaign y Greenpeace, entre otras. Sus infinitas ganas de ayudar y colaborar le han permitido ser nominado al Premio Nobel de la Paz en tres ocasiones, en 2003, 2005 y 2006.

La carrera musical del cantante de U2

Cuando era niño y adolescente, Bono formó una banda callejera junto a sus amigos, ‘Lypton Village’. Dicen que fue apodado ‘Bono Vox’ por su amigo Gavin Friday, ya que era imprescindible tener un apodo para pertenecer a la banda. Al principio no le gustaba, pero cuando se enteró de que significa “buena voz” lo aceptó y fue desde finales de 1970 cuando Paul David Hewson fue conocido como “Bono”.

MIGUEL A. LOPES

Seis años después, vio un aviso en tablón de anuncio de la escuela, se pedía que cualquiera que estuviera interesado en formar una banda se presentanse ante Larry Müllen Junior, quien años más tarde fue el baterista del grupo The U2. Se unieron Adam Clayton, Bono y los hermanos The Edge y Dick, empezaron interpretando temas conocidos, pero después compusieron sus propias canciones.

Dick dejó la banda y pasaron a ser cuatro los músicos que formaban parte: Larry en percusión, The Edge en guitarra y teclados, Adam a la guitarra y Bono, el cantante del grupo. Tras ganar un concurso de jóvenes talentos, editaron un single con tres canciones, una de ellas fue 'Out of Control'. Canción que les llevó a triunfar en el mundo

¿Por qué Bono usa gafas oscuras?

El cantante y compositor de ‘The U2’ contó en una entrevista en el 2014 a la BBC la razón de por qué lleva siempre gafas oscuras. Bono explicó que desde hace más de dos décadas padece glaucoma, una enfermedad que daña el nervio óptico del ojo.

Bono utiliza gafas oscuras porque le ayudan a mejorar el problema de visión que le fue diagnosticado hace tiempo y pudo evitar la ceguera: “Recibo buenos tratamientos y todo va bien”, contó el cantante en el programa de Graham Norton.

Los grandes éxitos de ‘U2’

La banda irlandesa fue fundada en Dublín en 1976 y cuenta con 3 premios Globo de Oro, 5 MTV Video Music Awards y 22 Grammy. Además, han sido incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll como la lista de los Cien Mayores Artistas de todos los tiempos.

En 1980 publicaron ‘Another Day’ y poco después el álbum de su debut, Boy. Un año después y tras hacer una gira por varios países europeos publicaron su segundo disco, ‘October’.

U2 consiguió conquistar el público juvenil con su tercer disco ‘War’. Aunque el mayor éxito llegó con ‘The Joshua Tree’ en 1986. En la actualidad, la banda sigue en activo y su último lanzamiento fue en 2017 con ‘Songs Experiencie’.