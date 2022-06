Las criaturas más extrañas y sorprendentes que se esconden en las profundidades de los océanos

"Si realmente queremos salvar nuestros océanos, cada costa necesita un héroe local", Asha de Vos (fundadora y directora ejecutiva de Oceanwells).

"Tenemos una oportunidad única y una responsabilidad de corregir nuestra relación con el mundo natural, incluidos los mares y océanos del mundo", Antonio Guterres (Secretario General de la Naciones Unidas).

Son solo algunas de las llamadas de atención al mundo entero para que cuidemos nuestra naturaleza y en especial este 8 de junio, Día Mundial de los Océanos, nuestros mares y océanos cuyas aguas cubren el 70 % del planeta.

La ONU nos recuerda, en este día tan significativo, que los océanos son "nuestra fuente de vida y sustento de la humanidad y de todos los demás organismos de la tierra". Debemos tener muy presente que:

el océano produce al menos el 50 % del oxígeno del planeta

alberga la mayor parte de la biodiversidad de la tierra

es la principal fuente de proteínas para más de mil millones de personas en todo el mundo

clave para nuestra economía, ya que se estima que, para 2030, habrá en torno a 40 millones de trabajadores en todo el sector relacionado con los oceános.

Por ello los océanos necesitan más apoyo que nunca. "Con el 90 % de las grandes especies marítimas de peces mermadas y el 50 % de los arrecifes de coral destruidos, estamos extrayendo más del océano de lo que se puede reponer. Debemos trabajar juntos para crear un nuevo equilibrio en el que no agotemos todo lo que este nos ofrece, sino que restauremos su vitalidad y le devolvamos una nueva vida".

Es necesario, por tanto, la involucración de todo el mundo para acabar con los vertidos de basura, que de forma inconsciente -si pensáramos que está en juego nuestra propia vida, no lo haríamos- hacemos cada día desde colillas, bolsas de plástico, comida, botellas... Tan solo de plásticos se vierten cada año a los mares y océanos entre 8 y 12 millones de toneladas de plástico que están acabando con la vida marina.

Una vida marina que está llena de seres extraordinarios, algunos son grandes desconocidos. Vamos a hacer un repaso

La extraodinaria vida de nuestro océanos

1.- El dragón de mar

Es un dragón marino (sea dragon), aunque pariente de los caballitos de mar se diferencia en que su cola no es prensil y su cuerpo es más alargado y con unas prolongaciones que parecen hojas lo que le permiten camuflarse entre las algas para evitar a los enemigos. Miden unos 45 centímetros, los machos tienen el cuerpo más ancho y coloraciones más oscuras que las hembras. Se alimentan de plancton, larvas de peces y de pequeños crustáceos.





2.- Cotylorhiza Tuberculata, más conocida como Aguacuajada

A esta medusa de la familia Cepheidae que se encuentra en el Mediterráneo, la podríamos llamar huevo frito. Suele medir entre 20 y 40 centímetros de diámetro. Su color es amarronado. Cuenta con una sombrilla lisa y elevada y 8 brazos bucales -cada brazo de la boca se bifurca cerca de su base y se ramifica varias veces en pequeños tentáculos de color violeta-.

Se alimentan de plancton con su brazos bucales y se pueden reproducir de forma asexual o mediante la liberación de gametos por parte de machos y hembras que fecundan entre sí.

3.- Esponjas de tubo de la lengua del Océano de Bahamas

Las esponjas de tubo que viven en Bahamas (pipe sponge in The Tongue of The Ocean in The Bahamas), son -como el resto de esponjas marinas-, espongiarios, animales invertebrados acuáticos en forma de saco o tubo con una sola abertura, con la pared de su cuerpo reforzada por diminutas piezas esqueléticas, calcáreas o silíceas.

¿Qué tienen de especial las que viven en la lengua del Océano de Bahamas? Su longitud y su coloración que es muy variada desde el púrpura hasta el verde. La Lengua del Océano es una cuenca de aguas profundas en las Bahamas. El agua azul profundo de Tongue es un marcado contraste con las aguas turquesas poco profundas que las rodean. Es una zona protegida donde viven y se alimentan muchas especies de cetaeos.





4.- Orcas

La orca (Orcinus Orca) -mal llamadas ballenas asesinas/ killer whale-, son ballenas pertenecientes a los Odontoceti (o ballenas dentadas) y cetáceos del orden Cetacea. Los machos adultos pueden alcanzar los 9,8 metros de longitud y pesar 10.000 kilos, mientras que las hembras adultas pueden llegar a los 8,5 metros y llegar a pesar 7.500 kilos. Son excelentes nadadoras y pueden alcanzar hasta 48 km/h, gracias a su forma hidrodinámica y unos potentes músculos. Son muy longevas, pueden llegar a vivir entre 60 y 90 años. Y pese a su denominación de asesinas, no son peligrosas. En cautiverio su comportamiento se puede ver alterado por el estrés que les generan las condiciones a las que son sometidas y por la falta de su libertad.





5.- Foca Leopardo

Las focas leopardo son una especie escasa, llevan vidas solitarias y viven principalmente en el agua o 'arrastradas' en el hielo marino alrededor de la Antártida". Son muy difíciles de estudiar porque viven y cazan en lugares inaccesibles .Se sabe que son formidables depredadores que se alimentan de pingüinos, otras focas y krill.

Su cuerpo es muy alargado y grueso con una cabeza de gran tamaño. La piel es de color gris oscuro la mitad superior de todo su cuerpo y gris claro en la mitad inferior con manchas oscuras distribuidas de forma irregular, por eso se les llama leopardo. El interior de la boca es rosa y la dentadura afilada les da un aspecto amenazador.

6.- El cangrejo yeti peludo de la Antártida

Pese a no superar los 15 centímetros, este cangrejo descubierto en 2005 tiene un aspecto atemorizante. El Kiwa tyleri fue encontrado en las aguas heladas de la Antártida y como se cree que podría ser el hombre de las nieves (al que solo algunos han visto), es blanco, peludo y difícil de ver.

Son omnívoros -comen animales y plantas-, carecen de ojos, pero se mueven sin problemas por las oscuras profundidades marinas gracias a sus ‘pelos’ y a sus pinzas.

7.- Los pulpos cromáticos de Hawaii

Los pulpos son seres fascinates. Su inteligencia está fuera de toda duda: tienen gran memoria y para evitar ser capturados son capaces de cambiar el color en multitud de ocasiones. Son los reyes del camuflaje que consiguen por una densa red de células que abarcan todo su cuerpo. Cada centímetro cuadrado de su piel tiene hasta 16.000 células de este tipo, conocidas como cromatóforos. Su secreto: un depósito de pigmentos que se usan para colorear al pulpo cuando contrae sus músculos.

Además, son capaces de imitar formas y de dar a su piel la textura de los objetos que conoce: pueden disfrazarse de roca o de caracola en menos de un parpadeo humano. Un ejemplo claro de todo esto son los que viven en aguas de Hawaii.





Todas estas especies son un pequeño ejemplo de la extensa vida marina que está en peligro si los humanos no nos damos cuenta de la importancia de su supervivencia para nuestra propia especie y la vida de la Tierra. Por ello, recordamos el llamiento que hace en este día Naciones Unidas: "Debemos trabajar juntos para crear un nuevo equilibrio en el que no agotemos todo lo que los océanos nos ofrecen, sino que restauremos su vitalidad y le devolvamos una nueva vida".