Las colonias de la AECC, un refugio para niños con padres enfermos de cáncer

Santiago José Sánchez

Eloi y Martina ya se están preparando para "las mejores colonias del mundo", un espacio "seguro" en pleno Montseny (Barcelona) en el que podrán "desconectar" de la realidad que viven en casa, porque, al igual que Eloi y Martina, otros 42 niños con padres enfermos de cáncer participarán en las colonias de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) que arrancarán este domingo, 6 de septiembre.

"El primer año que participó, al regresar, Eloi dijo que había mamás como la suya, que estaban malas y que no éramos los únicos", explica a Efe Eva María Cerón, la madre de Eloi y Martina, que han ido a estos campamentos desde que se pusieron en marcha.

Esta es la cuarta edición de estos campamentos de la AECC, que tendrán una duración de cuatro días y se llevarán a cabo en una casa de colonias de Sant Esteve de Palautordera (Barcelona), en el parque natural del Montseny.

Estos campamentos no tienen por objetivo que los niños hablen de la enfermedad de sus padres sino que puedan "desconectar de las circunstancias que tienen en casa", según señala Teresa López-Fando, psicooncóloga y coordinadora de programas de la AECC.

"No abordamos la situación de enfermedad a no ser que ellos (los niños) la saquen. Nosotros propiciamos el clima para que los niños puedan expresarse si quieren. No se sienten obligados porque no es nuestra intención, sino que les damos la confianza, el clima y el espacio para poder expresarlo en caso de que lo necesiten. Y los que no lo necesitan a lo mejor escuchan de otros compañeros que tienen esos miedos y, aunque no lo quieran expresar, pues pueden entender que lo que les pasa es normal", detalla López-Fando.

Esta psicóloga considera que uno de los mayores beneficios que tienen estas colonias para niños con padres enfermos es el hecho de que pueden encontrar iguales.

"En estas colonias lo que hemos visto es eso, los niños te lo expresan: para ellos lo más impactante o lo más importante ha sido encontrar personas que han pasado por lo mismo, que están pasando por lo mismo y que o bien les han ayudado a la hora de entender lo que está pasando o bien ellos han sentido que están ayudando a los demás, que también es una cosa que reflejan muchos", señala.

Los pequeños, agrega López-Fando, "por un lado se sienten útiles porque están ayudando a otros niños que están en una situación parecida" y por el otro se benefician de encontrar otros referentes.

En la edición de este año participarán 44 niños, según detalla la psicóloga, que reconoce que con motivo de la pandemia han tenido que adaptar su funcionamiento: este año solo habrá un grupo y algunos de los talleres, que eran "sensoriales", no se celebrarán para evitar que se intercambien materiales.

Los hijos de Ana Taulé, Álex y Hugo, también irán este año a los campamentos. En conversación con Efe, Taulé destaca la importancia de que trabajen la "vitalidad emocional" en estos campamentos.

Las dos madres y la psicóloga coinciden en que comunicar la enfermedad a los hijos debe hacerse "sin tabúes", en el momento oportuno y ceder a los niños un espacio en el que puedan expresar todas las dudas que tengan.

Para ayudar en este proceso, Taulé publicará en noviembre el libro "La madre", un cuento orientado a niños con madres enfermas de cáncer, con ilustraciones de Maria Gambús y que recaudó más de 4.000 euros mediante crowdfunding.