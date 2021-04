Las asociaciones de jueces reclaman poder realizar su trabajo con independencia

Sólo quieren que les dejen trabajar, pero trabajar con independencia, con separación de poderes, que la Política no se meta en la Justicia, que no la colonice, que se respete el Estado de Derecho, que se cumpla el Tratado de Europa. No quieren hacer daño a España, dicen a COPE las asociaciones de jueces, quieren ser escuchadas por Europa tras el poco caso que nuestro país ha hecho a las recomendaciones de la UE sobre la independencia judicial.

La carta enviada por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la asociación Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) está ya en poder de la Comisión Europea. El portavoz de Justicia, Christian Wigan, ha anunciado que la van a estudiar con atención y que responderán lo antes posible. Además, a finales de abril se celebrará la reunión anual para elaborar el informe sobre Respeto al Estado de Derecho, reunión que este año será virtual. Y aprovechando esa reunión podría haber un encuentro con jueces y asociaciones. Wigan dijo que es importante para ellos hablar con los “actores relevantes”.

En la carta, firmada por tres de las cuatro asociaciones (Jueces y juezas para la Democracia no firma) que agrupan a más de la mitad de la carrera judicial, piden a la Comisión que inste a España a que cumpla los parámetros y sugerencias de la UE en lo que se refiere a la separación de poderes, a la independencia judicial, en definitiva, al respeto al Estado de Derecho. Y si no se cumple, solicitan a Europa que se ejecute su propio reglamento y condicione la entrega de los fondos de recuperación, entre ellos los de la pandemia, al cumplimiento del Estado de Derecho, y si hay que ir más allá por falta de cumplimiento que se inicie un procedimiento sancionador. “Lo único que pedimos a Europa es que se cumpla el Tratado, nada más”, dicen las tres asociaciones. Son conscientes de que la Unión Europea se pronuncia en contadas ocasiones sobre cuestiones internas, pero señalan a COPE que no les quedaba otro remedio. Necesitan que les escuchen en España y fuera de ella.

La semana próxima, el jueves 22 de abril, el pleno del Consejo analizará el alcance de la reforma judicial express y valorará distintas iniciativas, si presentan recurso ante el Tribunal Constitucional o acuden a Europa, cuentan a COPE desde el órgano de gobierno de los jueces. Algunos vocales pretenden plantearlo. Varios del sector conservador quisieron proponerlo en anteriores plenos, pero no hubo éxito. El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, no fue partidario en ese momento.